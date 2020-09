Google Chrome está probando una nueva herramienta para facilitar nuestra navegación por la red. 'Read Later' es la nueva característica que está siendo testeada desde Google Chrome Canary, la versión experimental del navegador. El propio nombre Read Later ('Leer más tarde') explica su función: permitirá guardar sitios web en una lista separada de los marcadores tradicionales de un modo mucho más simple.

Para hacer una prueba de la nueva función de Chrome, los usuarios tienen que instalar en sus dispositivos Google Chrome Canary, en su versión 87.0.4274.0 o posteriores. La herramienta viene desactivada por defecto, por lo que hay que activarla accediendo a la dirección chrome://flags/#read-later. Tras realizar este cambio es necesario reiniciar el navegador, de manera que la función esté disponible la próxima vez que entremos.

El funcionamiento de 'Read Later' es muy sencillo. Para guardar una página que queramos leer más adelante, solo hay que pulsar el botón 'Editar marcador de esta pestaña' representado por una estrella. Entre las opciones podrá elegirse a partir de ahora 'Leer más tarde'. Si se selecciona, la página aparecerá en la parte derecha del navegador, en el apartado 'Lista de lectura'. Dentro se encontrarán organizadas las páginas guardadas en dos secciones: 'No leído' y 'Páginas que has leído'.

Google no ha anunciado cuándo estará disponible la opción en su navegador principal, aunque el hecho de que se encuentre ya en fase de prueba indica que esto se producirá pronto.

'Pocket' y 'Colecciones', las alternativas en Mozilla y Edge

Otros navegadores ya disponen de la aplicación que actualmente está probando Google Chrome. En el caso de Mozilla Firefox, la utilidad se llama 'Pocket' y permite, como 'Read Later', almacenar páginas en el navegador para su consulta posterior. La web oficial del navegador asegura que 10 millones de usuarios ya utilizan la herramienta.

Para los usuarios de Microsoft Edge, la opción 'Colecciones' cumple una función similar a 'Read Later'. La función del navegador de Microsoft permite guardar páginas, imágenes o textos, con la posibilidad de añadir notas a cada uno de los elementos de la "colección".