Ameriza en California la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional

¿En qué ha consistido? La agencia especial informa de que los cuatro astronautas de la expedición han vuelto con "información sensible" tras pasar 148 días en el espacio.

Los cuatro astronautas de la Crew-10
Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA han amerizado frente a California, en la costa oeste de EEUU, después de casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional, la EEI, donde han llevado a cabo una serie de experimentos para facilitar futuras exploraciones espaciales.

Ha sido a bordo de una cápsula Dragón de la empresa de Elon Musk como han tomado mar, a eso de las 08:33 del Pacífico de EEUU. Así han amerizado tras desacoplarse el viernes de la EEI, donde ya los ha reemplazado la tripulación de la Crew-11.

"¡Bienvenida a casa, Crew-10!", ha publicado la NASA en redes recordando que los cuatro astronautas han estado un total de 148 días en la Estación Espacial Internacional.

Además, han señalado que el amerizaje completa "una expedición científica de cinco meses" y que regresan a la Tierra con "investigación sensible".

Por su parte, SpaceX ha informado sobre la misión en la EEI: "La tripulación condujo una nueva investigación para preparar la exploración más allá de la órbita baja terrestre, con el objetivo de beneficiar a la humanidad".

Los tripulantes de la Crew-10 son la comandante Anne Mclain y la piloto Nichole Ayers, de la NASA, el especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia japonesa JAXA, y Kirill Peskov, cosmonauta ruso.

Los cuatro llegaron el 16 de marzo a la EEI, después de despegar de Florida. Ahora, han llegado a California en un amerizaje por el que la NASA saca pecho aclarando que es "la primera misión" en hacerlo.

