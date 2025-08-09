Ameriza en California la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional

¿En qué ha consistido? La agencia especial informa de que los cuatro astronautas de la expedición han vuelto con "información sensible" tras pasar 148 días en el espacio.

La misión Crew-10 de SpaceX y la NASA ha concluido con éxito tras el amerizaje de sus cuatro astronautas frente a la costa de California, después de pasar casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI). A bordo de una cápsula Dragón de SpaceX, la tripulación, compuesta por Anne Mclain, Nichole Ayers, Takuya Onishi y Kirill Peskov, regresó a la Tierra con investigación valiosa para futuras exploraciones espaciales. Durante su estancia, llevaron a cabo una expedición científica centrada en preparar la exploración más allá de la órbita baja terrestre. La NASA destacó que es la primera misión en amerizar en esta ubicación.

Ha sido a bordo de una cápsula Dragón de la empresa de Elon Musk como han tomado mar, a eso de las 08:33 del Pacífico de EEUU. Así han amerizado tras desacoplarse el viernes de la EEI, donde ya los ha reemplazado la tripulación de la Crew-11.

Por su parte, SpaceX ha informado sobre la misión en la EEI: "La tripulación condujo una nueva investigación para preparar la exploración más allá de la órbita baja terrestre, con el objetivo de beneficiar a la humanidad".

Los tripulantes de la Crew-10 son la comandante Anne Mclain y la piloto Nichole Ayers, de la NASA, el especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia japonesa JAXA, y Kirill Peskov, cosmonauta ruso.

Los cuatro llegaron el 16 de marzo a la EEI, después de despegar de Florida. Ahora, han llegado a California en un amerizaje por el que la NASA saca pecho aclarando que es "la primera misión" en hacerlo.