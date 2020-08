Cómo conseguir una mejor conexión a Internet en zonas rurales

El confinamiento ha modificado nuestra forma de vida, y en especial, la manera en la que trabajamos o estudiamos. Desde ese momento, muchos teletrabajadores necesitan una pantalla de ordenador para poder continuar con nuestro día a día y, por lo tanto, una conexión a Internet óptima. Aun así, ¿qué debemos hacer si vivimos en zonas rurales donde la conexión no es del todo eficiente? En este vídeo te explicamos cómo puedes solucionarlo.

Internet es un elemento primordial dentro de nuestros hogares. Sin embargo, no todos los lugares tienen la misma conexión, dado que la cobertura de las redes satelitales no llega con la misma facilidad a las zonas rurales que a las ciudades.

La brecha digital es uno de los problemas que más afecta a las zonas alejadas de los grandes núcleos. En tiempos donde las tecnologías y la digitalización son necesarias en todos los aspectos de nuestra vida, no tener buena conexión dificulta nuestra rutina de trabajo. Ya sea porque vives en una zona rural o porque tienes que teletrabajar estas vacaciones, necesitas una buena conexión a Internet. En este vídeo te explicamos qué debes hacer para tener una mayor cobertura.

La conexión es cada vez más amplia pero no completa

Los usuarios de la red han aumentado en los últimos años y, actualmente, el 93% de la población española cuenta con conexión a Internet, según los datos del estudio Digital 2019, elaborado por We are social y Hootsuite. Aun así, existe un 7% de españoles que no dispone de cobertura alguna, dado que se encuentra en zonas rurales alejadas de las grandes ciudades.

Esto supone una desventaja para las zonas afectadas, además de no permitir a sus habitantes disfrutar de las mismas oportunidades que la población de las grandes ciudades. Una de las lecciones que nos ha enseñado el confinamiento es que una buena conexión a Internet es imprescindible. Por lo tanto, descubre cómo puedes mejorar tu conexión en las zonas rurales en el videotutorial.

