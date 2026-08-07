EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por daños a la salud mental de los menores

Los detalles Meta deberá pagar 567 millones de dólares en Nuevo México por los daños causados a la salud mental de los menores. El juez considera que sus plataformas priorizan la interacción de los usuarios frente a la seguridad de los adolescentes.

Un tribunal de Santa Fe, Nuevo México, ha condenado a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo para reparar los daños a la salud mental de los jóvenes causados por sus plataformas. El juez Bryan Biedscheid considera que las operaciones de Meta perjudican la salud y seguridad de los adolescentes al maximizar la interacción de los usuarios. La sentencia, parte de un proceso histórico iniciado en 2023 por el fiscal Raúl Torrez, también exige a Meta implementar límites de uso y mejoras en la protección de menores. Este fallo se suma a una condena previa de 375 millones de dólares y refleja la creciente presión legal sobre las redes sociales en Estados Unidos.

Un tribunal del distrito de Santa Fe, en Nuevo México (Estados Unidos), ha condenado al gigante tecnológico Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación destinado a atender los daños causados a la salud mental de los jóvenes por sus plataformas. El juez considera que la forma en que opera la compañía perjudica la salud y la seguridad de los adolescentes.

"Las plataformas de Meta constituyen una molestia pública porque su propósito y su efecto son maximizar la interacción de los usuarios, incluso de formas que resultan perjudiciales para la salud y la seguridad de los adolescentes", señaló el juez Bryan Biedscheid, según el fallo difundido por medios estadounidenses.

La resolución pone fin a la segunda fase de un proceso civil considerado histórico, iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. La Fiscalía acusó a las plataformas de Meta de contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y de exponer a los menores a la explotación por parte de depredadores sexuales.

Torrez calificó la decisión como una "victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet", según informó Santa Fe New Mexican.

El fallo establece que los 567 millones de dólares se destinarán a un fondo que deberá crearse para reparar los daños provocados por las aplicaciones de Meta entre los menores. Además, ordena a la compañía establecer límites temporales de uso para los jóvenes, restricciones a las notificaciones y mejoras en los sistemas de verificación y seguimiento de las denuncias de abusos contra menores.

La sentencia se produce después de una primera fase del mismo proceso, en la que otro tribunal condenó a la compañía de Mark Zuckerberg a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños, al considerar que había vulnerado las leyes de protección de los menores al ofrecer una imagen engañosa sobre la seguridad de Facebook e Instagram.

Meta y otros grandes gigantes tecnológicos afrontan actualmente una creciente ola de demandas en Estados Unidos impulsadas por colectivos, escuelas y gobiernos estatales. Las acciones judiciales cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud y el bienestar de los jóvenes, así como un modelo de negocio basado en maximizar durante años el tiempo de permanencia y la interacción de los usuarios.

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