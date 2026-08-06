Las imágenes del antes y el después del impacto en la Luna del cohete perdido de Elon Musk

La agencia espacial de Corea del Sur capta con un satélite el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un cohete de SpaceX.

Los detalles "A través de esta observación, se han confirmado cambios en el terreno alrededor del punto de impacto y rastros de dispersión de material expulsado", según el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI).

La agencia espacial de Corea del Sur capta con un satélite el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un cohete de SpaceX.

Imagen: La agencia espacial de Corea del Sur capta con un satélite el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un cohete de SpaceX.

La agencia espacial de Corea del Sur capturó con el satélite 'Danuri' el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un Falcon 9 de SpaceX. Este evento, confirmado por la NASA, fue causado por una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que alteraron la trayectoria del objeto. El impacto no representó riesgo para la Tierra ni para las misiones lunares. La etapa superior pertenecía a un lanzamiento de 2025 que desplegó el módulo Blue Ghost One de Firefly Aerospace. La NASA aclaró que no planearon el impacto, pero es una práctica aceptada en operaciones lunares.

La agencia espacial de Corea del Sur ha captado con un satélite y posteriormente difundido el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de una nave espacial Falcon 9 de la empresa de Elon Musk SpaceX, que horas antes ya había confirmado la NASA.

El satélite, apodado 'Danuri', "comenzó las observaciones aproximadamente 30 minutos antes del impacto, y mediante el control de su órbita, pasó varias veces sobre el punto de impacto, realizando un total de ocho sesiones de grabación", ha explicado en la red social X el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI).

"A través de esta observación, se han confirmado cambios en el terreno alrededor del punto de impacto y rastros de dispersión de material expulsado. 'Danuri' obtuvo tanto las imágenes de referencia previas al impacto como las inmediatamente posteriores, lo que permite analizar únicamente los cambios causados por el impacto, preparando así valiosos datos de investigación", ha señalado la agencia coreana.

Y añade: "Los datos recopilados por Danuri se utilizarán en investigaciones científicas de gran relevancia. Está previsto que se combinen con observaciones posteriores de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA en el marco de una colaboración científica internacional".

La agencia espacial de Corea del Sur capta con un satélite el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un cohete de SpaceX.

Según la NASA, que calificó el hecho como un evento seguro y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en la Luna, el impacto se produjo debido a una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que modificaron la trayectoria del objeto, según ha informado EFE.

La etapa superior pertenecía a un lanzamiento realizado en 2025 que permitió desplegar el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de la empresa estadounidense Firefly Aerospace, como parte de la iniciativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, un programa de servicios comerciales para transportar cargas científicas y tecnológicas a la superficie lunar.

La agencia espacial de Corea del Sur capta con un satélite el antes y el después del impacto en la Luna de una etapa superior de un cohete de SpaceX.

"La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna", explicó una portavoz de la agencia en el vídeo, que señaló que este tipo de eliminación de 'hardware' es una práctica aceptada dentro de las operaciones lunares.

La agencia recordó que la Luna ha recibido impactos de manera constante durante sus aproximadamente 4.000 millones de años de historia.

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