Ahora

Astrónomo rural

Joaquín, el "pastor galáctico" de Zamora que podrá ver el eclipse solar desde su propio observatorio: "Mi padre decía que las estrellas se caían del cielo"

Los detalles Joaquín Tapioles es pastor jubilado y astrónomo autodidacta. En su pueblo, de apenas 200 habitantes, disfruta del cielo nocturno desde su propio observatorio y con un telescopio diseñado por él mismo.

El pastor jubilado y astrónomo autodidacta, Joaquín Tapioles, en su observatorio de San Agustín del Pozo (Zamora)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A seis días para el eclipse solar total, Joaquín Tapioles, un pastor jubilado y astrónomo autodidacta, ultima los preparativos para disfrutar de un acontecimiento histórico. "Ese día no me lo quiero perder y por eso lo voy a ver en familia desde el observatorio", comenta, emocionado, a laSexta.

Durante 1 minuto y 19 segundos podrá ver el eclipse desde un lugar privilegiado: su propio observatorio en San Agustín del Pozo, Zamora, un pueblo de apenas 200 habitantes.

"Mi padre decía que eran estrellas que se caían del cielo y yo es lo que más recuerdo de cuando era pequeño", relata. Con esa imagen en la cabeza, desde pequeño soñó con crear este lugar, que finalmente pudo construir de mayor.

Hasta hace unos años, Joaquín compaginaba una explotación de ovejas con su colaboración con la NASA. Ahora, desde su observatorio, el "pastor galáctico", como le han apodado en la zona, maneja un telescopio que él mismo ha diseñado. Utiliza un mando de videojuegos para seguir el movimiento del cielo.

Joaquí lamenta que "mucha gente se está perdiendo lo que nosotros vemos de noche". "Por ejemplo, yo sé que en los pueblos la luna de cerca, pues nunca la han visto por un telescopio de cerca, y se van de esta vida sin ver la luna de cerca", asegura.

Por eso, dice, recibe en su observatorio a todo el que quiera ser astrónomo, por un día.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ultimátum del Gobierno a Italia: exige la retirada de controles a viajeros procedentes de España antes de este domingo
  2. El PSOE denuncia a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por la compra del ático de Ayuso: "Es una chapuza colosal"
  3. Infantino suma adeptos: Argentina, México y la Confederación Africana apoyan su continuidad como presidente de la FIFA
  4. Trump vuelve a intentar restringir la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva tras el revés del Supremo
  5. Al menos siete muertos y 15 heridos en un tiroteo en una escuela de Tailandia: el atacante era estudiante del centro
  6. Así debes prepararte para el eclipse: qué gafas se pueden usar y cómo verlo con seguridad