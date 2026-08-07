Tres Cantos (Madrid) cancela la observación pública del eclipse solar y veta el acceso a Valdeloshielos

El día 12 de agosto se esperan marabuntas de gente por todo el país. Nadie quiere perderse el eclipse solar total que será visible en España, un fenómeno que hace más de 100 años que no tiene lugar.

El Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) ha decidido suspender todas las actividades municipales en torno al eclipse solar total del 12 de agosto, un acontecimiento astronómico histórico, ya que no tiene lugar un eclipse de estas características visible en España desde hace más de un siglo. Y precisamente por eso, el turismo está desbordado: ciudades como A Coruña recibirán tanto el miércoles como los días que rodean al fenómeno a miles de personas, muchas de ellas que sólo irán a ver el eclipse, porque es el primer punto del país por donde será visible y, además, será en el que más dure la totalidad.

Aunque existen muchas opciones para observarlo: la franja de totalidad recorre la mitad norte de la península, también llegando a Madrid, donde al menos la mitad norte de la comunidad autónoma tendrá muy buena visibilidad. Y es precisamente aquí donde se encuentra Tres Cantos, un municipio de algo más de 50.000 habitantes al norte de la capital, que tenía, como muchos otros, una programación específica para observar el eclipse. Sin embargo, algo más de una semana antes del día D, el consistorio anunció la suspensión de "todas las actividades municipales organizadas para la observación del eclipse". ¿Por qué? Por prevención: para el día del eclipse se esperan temperaturas muy altas y ello conlleva un elevado riesgo de incendios.

Esta decisión tiene lugar cuando el incendio de la sierra oeste de Madrid, ya controlado, llevaba casi dos semanas calcinando suelo: unas 27.000 hectáreas se han visto afectadas en el peor incendio del año. Pero también un año después de otro grave incendio que afectó, precisamente, a Tres Cantos: un hombre de 50 años murió tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo al tratar de salvar a los caballos de la hípica en la que trabajaba. Este incendio se declaró el 11 de agosto de 2025 y quemó alrededor de 2.000 hectáreas: en sólo 40 kilómetros, el incendio se extendió por unos seis kilómetros.

"Un eclipse es un evento efímero que dura apenas unas horas, pero la recuperación de una masa forestal arrasada por un conato de incendio puede tardar varias décadas o, en el peor de los casos, no lograrse nunca", ha explicado la concejala de Cultura y alcaldesa en funciones el día del eclipse, Elisa Lidia Miguel. En una entrevista a 'Crónica Norte', ha explicado además otra decisión tomada desde el consistorio, que es la prohibición de acceso a la finca de Valdeloshielos, una zona forestal en el entorno del municipio. Esta es una de "las decisiones colaterales más contundentes" que ha tomado el Ayuntamiento, porque se trata de una zona de "alto valor natural".

"Este espacio no solo es un pulmón verde para el municipio, sino que actúa como una zona de transición y amortiguación esencial para la supervivencia del Monte de El Pardo, uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa y un ecosistema de incalculable valor medioambiental", ha explicado. El tránsito de coches y motos por caminos rurales de "tierra seca y vegetación agostada" es, en sus palabras, un "riesgo crítico" estos días: "El calor que desprenden los tubos de escape o una simple chispa pueden ser suficientes para desatar las llamas. Al cortar el tráfico rodado hacia esta finca, se levanta un cortafuegos preventivo fundamental. Es una invitación indirecta a que los vecinos que decidan salir a observar el cielo lo hagan a pie, desde entornos urbanos o áreas periurbanas seguras, minimizando su huella de carbono y su impacto directo sobre un terreno que actualmente se encuentra en estado de máxima vulnerabilidad".

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