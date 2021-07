Ante el aumento de casos y la curva de contagios ascendiendo de manera exponencial, la duda se multiplica entre todos aquellos que aún están pendientes de vacunación: si ya me he infectado, con síntomas o no, ¿cuántas dosis me tienen que poner, una o dos?

Sobre todo, teniendo en cuenta, las palabras del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, de este mismo viernes: Cataluña se plantea el poner doble dosis.

La respuesta es, con la ciencia en la mano, cristalina: dosis única. No hay evidencia científica -no, al menos, de momento- de que un segundo pinchazo refuerce la inmunización. Lo recuerda en conversación con laSexta.com Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología: "No aporta nada más".

Pinchazo de Pfizer, Moderna o Astrazeneca

De hecho, desde el Ministerio de Sanidad precisan en conversación con laSexta.com que el protocolo es único a nivel nacional y que está aprobado por la Comisión de Salud Pública, un órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas.

Y esta hoja de ruta es nítida: las personas con antecedente de infección sintomática o asintomática por SARS-CoV-2, independientemente de la fecha de confirmación: si tienes menos de 65 años, una inyección. Nada más.

Es más: la indicación de Sanidad es tan detallada -y se va actualizando a cada poco- que especifica que ese único pinchazo debe ser, preferentemente, de vacunas de doble dosis, como Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La única excepción son los mayores: ellos, los que superen la edad mencionada, sí necesitan doble inyección.

Ninguna CCAA puede ir a su aire

La estrategia de lucha contra el COVID-19, al igual que durante todo el año pasado, se ha llevado a cabo en sintonía con todos los territorios. Y fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recuerdan, a preguntas de este medio, que cualquier modificación "se tiene que pactar en la Estrategia Nacional. Concretamente, en la Ponencia y Comisión de Salud Pública". O sea: ninguna comunidad autónoma puede ir a su aire.

Desde la Consellería de Salut de Cataluña, después de que laSexta le haya preguntado al respecto, han añadido sobre las palabras de Argimon que, a lo que se refería el responsable, es que "esta posibilidad está sobre la mesa de la Comisión de Salud Pública, donde Cataluña, como no puede ser de otra manera, participa y discute porque tenemos un criterio propio".

Pero ese órgano, además de por los representantes autonómicos y del Ministerio, está conformado por expertos. Y, según ha sondeado este medio, nada apunta a que vayan a variar las reglas establecidas. Porque, básicamente, no hay evidencia científica de que ese pinchazo sirviese para algo, siquiera.

Los expertos, en contra

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, afirma en conversación con este medio, que, en el contexto de una pandemia, "nunca puedes dar por cerrado nada, evidentemente", comenta. "Pero hay aspectos que para modificar el plan del Ministerio tiene que haber algún tipo de evidencia científica que lo indique, y de momento, para pinchar dos dosis, no existe".

A sus ojos, habría que abrir otras posibilidades antes que esa. "Las personas que han sufrido una enfermedad están perfectamente protegidas, porque a los seis meses de haber sido infectados se les da un estímulo [la dosis única] para reforzar protección. Pero están plenamente protegidos así".

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, se expresa en la misma línea: con la enfermedad, los menores de 65 gozan de inmunidad natural. "Hace un tiempo, y lo decimos desde Inmunología, la respuesta natural es una protección que dura hasta los 11 meses, y de eso hay evidencias".

"Pero también hay evidencias de la inmunidad híbrida: gente que ha pasado la infección que, si se vacuna, va a tener una mayor respuesta, si lo hace después de los 6 meses. Pero aún no está claro si es con una dosis o dos. Esto está en estudio y hay que pensar en ello".

Porque también hay casos que no sólo no recomiendan, sino que contraindican la inyección de la segunda dosis. "Con gente que había pasado la infección y recibía la segunda dosis de Pfizer veíamos que la respuesta inmune caía algo en anticuerpos y células T después del pinchazo, respecto a la gente sin infectar con dos dosis", comenta López Hoyos.

Terminar la vacunación en todos los grupos

Por eso se recomienda a la gente que ha pasado la infección una única dosis, porque es suficiente. Y no sólo eso: si se guardan dosis para completar las pautas, se ralentiza el ritmo de vacunación del resto de grupos etarios.

Lo ha recordado Daniel López-Acuña, ex director de asistencia sanitaria en situaciones de crisis de la OMS y actual profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, este viernes en Al Rojo Vivo.

"Es algo que se puede discutir y analizar, pero hasta ahora la evidencia plantea que una sola dosis refuerza suficientemente y genera una inmunidad eficaz para evitar las cosas que puede evitar la vacuna: severidad de la enfermedad, el ingreso hospitalario y el fallecimiento", ha comentado.

Siguiendo esa lógica, poner dos dosis "no va a suponer daño", pero es "un operativo logístico mayor cuando aún tenemos segmentos de población por completar. No es crucial, no es un problema hacerlo, pero operativamente supone más dificultades".