Cómo ver el eclipse de Sol sin dañarse la vista si no tienes gafas homologadas a mano

Marzo llega a su fin después de un eclipse total de luna y ahora, un eclipse parcial de Sol. Este fenómeno comienza a las 10:48h de la mañana y será visible, en sus diferentes fases, hasta las 12:33h: casi dos horas en las que cualquier observador, desde prácticamente cualquier punto del país, podrá disfrutar de un acontecimiento que ocurre con cierta frecuencia, pero no con la suficiente como para que no sea digno de resaltar.

Ahora bien, si has llegado hasta aquí probablemente será porque no te habías acordado o no sabías que hoy va a haber un eclipse solar y, por lo tanto, no estás preparado o preparada para la ocasión. No hay que olvidar que la observación directa del Sol es dañina para los ojos, no sólo en días de eclipse. No es suficiente con unas gafas de sol, éstas protegen de los rayos cuando no se mira directamente al astro rey, pero para tener bien protegida la vista hacen falta unas protecciones más específicas, con un índice de opacidad 5 (o superior), unos filtros conocidos como 'gafas de eclipse'. Si no las tienes, en ningún caso deberías ver el eclipse de Sol. Pero puedes disfrutarlo de otra manera, también segura.

Proyectar el eclipse de sol con cartulina

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomiendan visualizar el eclipse de Sol por proyección. Para ello necesitas un par de cartulinas y algo para realizar un pequeño agujero para realizar lo que se conoce como cámara oscura. Estos son los pasos a seguir:

1. Agujereamos una de las dos cartulinas.

2. Nos colocamos de espaldas al sol.

3. Sujetamos la cartulina agujereada de manera que la luz pase por el agujero y aparezca en la otra, situada a unos dos o tres palmos de distancia y a la sombra de la primera.

Proyectar el eclipse de sol con una espumadera

Ante la posibilidad de que además de 'gafas de eclipse' tampoco tengamos a mano unas cartulinas, podemos tirar de artículos de uso común en casa. En este caso, podemos utilizar una espumadera de cocina o un colador.

1. Nos colocamos de espaldas al sol, frente a una pared blanca.

2. Sujetamos una espumadera de cocina, de modo que la luz pasa por los agujeros y se vea, con sus sombras, en la pared.

Desde Exploratorium, recomiendan no obstante hacerlo antes del momento del eclipse, para probar y tener una idea del aspecto que suele tener el sol; teniendo una referencia de comparación, será más visible el eclipse.

Proyectar el eclipse solar con un espejo

Otra opción para poder observar de manera segura y fácil el eclipse de Sol es utilizando un espejo de mano plano, un papel y, una vez más, algo para agujerear el papel.

1. Recortamos un agujero de entre cinco y diez milímetros en el papel.

2. Cubrimos el espejo con este papel.

3. Colocamos el espejo de modo que se refleje el Sol y éste se proyecte en una pared que esté a la sombra.

¿Cómo protegen los ojos unas 'gafas de eclipse'?

Dado que las 'gafas de eclipse' suelen estar fabricadas de una especie de cartón, similar a las gafas para visión en 3D, tendemos a pensar que su calidad es inferior, por ejemplo, a unas gafas de sol. Pero lo cierto es que lo importante de las 'gafas de eclipse' son los filtros que protegen los ojos. Por eso el IGN insiste en comprobar que las que se utilicen para observar el Sol estén homologadas por la Comunidad Europea.

¿Y cómo protegen estas gafas? Al tener un índice de opacidad alto, a través de estas gafas se ve 'menos' que con unas gafas de sol comunes. Lo que hacen este tipo de filtros es bloquear las radiaciones dañinas procedentes del sol y reducir la intensidad de la luz solar visible. De hecho, las 'gafas de eclipse' suelen reducir la luz solar en un factor superior a 30.000 veces.