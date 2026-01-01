Turismo de eclipse en Galicia: todo prácticamente reservado en A Coruña para el fenómeno solar que ocurrirá en agosto

Los detalles Es el lugar donde mejor se verá el eclipse total que se producirá el próximo 12 de agosto, uno que no se ve así en la ciudad gallega desde 1905 y no se volverá a contemplar otro igual hasta el 2180.

Aún quedan ocho meses para que se produzca, pero en A Coruña ya esperan con los brazos abiertos ese eclipse total solar que se va a producir en agosto porque allí es donde mejor se verá.

Las reservas de hotel ya están disparadas, el puerto se prepara para acoger a los cruceros... Será un acontecimiento excepcional y la prueba de ello es que no se ve uno así en la ciudad gallega desde 1905 y no se volverá a contemplar otro igual hasta el 2180.

Y, ante un fenómeno tan poco frecuente, el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto ya copa la reservas hoteleras de la ciudad herculina. "Tenemos un 40% más de reservas este año. Los clientes llaman y preguntan que si hay habitaciones exteriores", afirma Carlos Muñoz de Luna, General Manager del Hotel Meliá María Pita

El muelle de transatlánticos se llenará con la llegada de cinco cruceros ese mismo día. Un viaje que las operadoras ofertan con el reclamo del oscurecimiento del astro rey. Y que desde tierra, en la Marina coruñesa, la hostelería espera con los brazos abiertos.

"Normalmente de ocho o nueve camareros llegamos a 17 o 18. Cada vez que hay un evento, esto se peta", sentencia Juan Carlos Torres, encargado del Restaurante O’Sampaio.

El fenómeno se podrá visualizar desde Mallorca hasta el noroeste peninsular, pero A Coruña es el mejor punto del territorio español para verlo. En concreto, podremos observarlo en un ángulo de 12 grados sobre la superficie. "Coincide con la punta de los dedos si estiramos la mano y estiramos la palma", explica Marcos Pérez Maldonado, director de Museos Científicos de A Coruña.

Eso sí, siempre que no tengamos obstáculos delante y, por supuesto, en dirección oeste. Brújula y gafas en mano, A Coruña aguarda un fenómeno que se puede ver en un mismo lugar cada 375 años.

