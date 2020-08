La lluvia de Perseidas tuvo su noche de máxima intensidad ayer y el fuerte temporal obstaculizó la vista de los cuerpos celestes. Sin embargo, el cielo nos va a dar una segunda oportunidad esta noche, cuando las Lágrimas de San Lorenzo recorran con fuerza el cielo por segunda vez.

Como dice el refrán: 'no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy'. Tal y como señala la Organización Internacional de Meteoros (IMO) en su página web, conforme se alejen los días de la fecha del 11 de agosto, más complicada será la observación de las Perseidas. Esto ocurre debido al aumento de la distancia entre la Tierra y la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, cuyos restos se proyectan en el cielo dando lugar a la lluvia de estrellas más esperada del verano.

El mejor momento para observar este fenómeno es antes de la medianoche, para así evitar el brillo de la luna en su fase menguante, explica la entidad. Esto no quiere decir que el resto de la noche no puedas observar las perseidas, la solución es dirigir la vista a la zona más oscura del cielo. La entidad señala que suele haber más actividad en las elevaciones más bajas y que por eso no es necesario apuntar al centro del cielo.

Hay quienes prefieren dirigir la vista a la constelación de Perseo (lugar donde se originan las perseidas) para ver la lluvia en esa dirección. Sin embargo, los meteoros que salen de esta ubicación suelen ser más cortos al estar cerca del radiante, advierte el organismo, que recomienda mirar hacia el lado contrario de Perseo para ver meteoros más largos.

Además, es necesario hacerlo desde una zona rural, alejada de las grandes ciudades y pueblos. Para encontrar un lugar con las características adecuadas puedes usar la aplicación Darksitefinder, que te indica la ubicación con menos contaminación lumínica de tus alrededores o consultar este artículo. En este sentido, la organización internacional señala que cuanta más estrellas en el cielo puedas ver en esa zona, más fácil será la observación de los meteoros.

Para no perderte ningún detalle de la lluvia de Perseidas, también debes dejar el móvil a un lado: los contactos de Whatsapp pueden esperar, pero los meteoros no. Y recuerda que, si utilizas cualquier pantalla luminosa, deberás esperar unos minutos después para que tu vista se acostumbre de nuevo a la oscuridad.

Cómo fotografiar la lluvia de estrellas más esperada del año

Para inmortalizar uno de los espectáculos nocturnos más espectaculares del verano debes asegurarte que tu cámara está lo más fija posible. Para ello, el trípode será tu mejor aliado, ya que además te permitirá disfrutar de los meteoros sin necesidad de sujetar nada en tus manos.

Si lo que buscas es conseguir una foto del todo el cielo, que es como quedan más bonitas y completas las imágenes, necesitarás una lente de tipo gran angular. Si no cuentas con una de estas características, un zoom estándar de 24-70 mm también puede funcionar.

A la hora de tomar una fotografía de uno de los meteoros perseidas es muy importante dejar pasar la mayor cantidad de luz posible al obturador de tu cámara por eso es mejor elegir un objetivo muy luminoso, a ser posible con una apertura de diafragma de f2.8. Además, es recomendable subir el ISO al máximo, tal y como recomienda el profesor de imagen digital Fernando Sánchez. Por último, sólo tienes que señalar la velocidad de obturación adecuada, unos 30 segundos aproximadamente, y disparar.