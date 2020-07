Las lluvias de meteoritos ya están aquí. Desde el pasado 14 de julio y hasta el próximo 24 de agosto, los amantes de la astronomía pueden disfrutar del gran espectáculo que nos brinda el cielo estival. En 2020 la lluvia de meteoritos será especialmente luminosa, debido a que la luna se encontrará en su fase menguante en el día que mejor se verán —el 12 de agosto—. De este modo, al estar el cielo más oscuro, las Lágrimas de San Lorenzo saldrán a relucir con todo su esplendor.

El próximo 30 de julio será el punto álgido de las Delta Acuáridas, otra lluvia de meteoritos que antecede a las perseidas. No obstante, al contrario de lo que ocurrirá con las Lágrimas de San Lorenzo, el ciclo lunar no le hará ningún favor a los 25 meteoritos por hora que caerán esa noche. En esta ocasión, las Deltas Acuáridas se darán solo dos días después de la luna llena, por lo que se verán en buena parte eclipsadas por el satélite natural.

Ahora bien, eso no quita para que no se pueda disfrutar de uno de los mejores espectáculos astronómicos de los últimos años. En la madrugada del 12 al 13 de agosto se espera que caigan hasta 200 meteoritos por hora y, como ocurre con este tipo de fenómenos, es necesario tener unas directrices claras acerca de cómo disfrutarlos. En el caso de las acuáridas y las perseidas, tu teléfono móvil puede ser un gran aliado: te decimos cómo.

Cómo encontrar las lluvias de meteoritos desde tu móvil

Existen multitud de aplicaciones móviles que dan buenas pistas de cómo ver todo tipo de fenómenos astronómicos. Una de ellas es Sky Safari, APP que está disponible tanto en Google Play como en Apple Store, y que tiene apartados específicos para las lluvias de meteoritos.

La dinámica para encontrar las perseidas es sencilla: una vez tengas la aplicación descargada en tu móvil (para hacerlo, basta con que pongas Sky Safari en el buscador de Google Play o Apple Store), pulsa el icono de la lupa, situado en la parte inferior izquierda. Verás que se te ha desplegado un menú con múltiples opciones, desde "lo mejor de esta noche" hasta las lluvias de meteoritos. Este último apartado es el que vas a tener que clicar.

De nuevo, una vez hayas pulsado la opción de las lluvias de meteoritos, se te desplegará otro menú con diferentes fenómenos. Si te interesan las Lágrimas de San Lorenzo, pulsa donde pone Perseids —verás que hay una breve descripción que dice: "Lluvia de meteoritos en Cassiopeia, siempre sobre el horizonte" —.

Al entrar, encontrarás una explicación sobre qué son las Perseidas, su historia y la razón de su nombre, como ya te contamos aquí. Ahora solo tendrás que pulsar el icono que está situado en la parte inferior izquierda, donde pone "centrar". En ese momento verás una galaxia ficticia en la que se te iluminarán las Perseidas. Es posible que no estés ubicado exactamente donde están los meteoritos. Para cerciorarte de que estás en posición, pulsa la opción de brújula (en la parte derecha) y gira sobre ti. Llegará un momento en el que estés frente al horizonte y, con él, verás las Perseidas.

Rastrear la lluvia de estrellas con Sky Walk 2

Otra opción útil para dar con las perseidas es la aplicación Sky Walk 2. Está disponible tanto para iPhone como para Android, aunque en el primer caso los usuarios tendrán alguna ventaja más, como la posibilidad de ver gratuitamente los mejores eventos astronómicos de ese día. Ahora bien, si lo que se desea es encontrar las perseidas, el mecanismo también es sencillo. Basta con acceder al menú principal de la APP y darle al símbolo de la brújula que aparece en la parte inferior izquierda.

Una vez hecho esto, hay que escribir en el buscador la palabra "Perseo". Esta es la vía más rápida para dar con la lluvia de estrellas, pero no la más eficiente. Te muestra visualmente cómo es esta constelación en la que se dan las Lágrimas de San Lorenzo. Pero, a no ser que se utilice la opción de pago, no se podrán encontrar concretamente las perseidas. Por otro lado, si eres usuario de iPhone, puedes darle al menú desplegable de la derecha, pulsar en "Lo nuevo" y te saldrán multitud de opciones visibles para esa noche. Entre ellas, habrá apartados para la lluvia de estrellas.

Las perseidas son partículas de polvo provenientes del cometa Swift-Tuttle. Este cuerpo celeste orbita alrededor del Sol y toma su nombre de Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle, quienes lo descubrieron por primera vez en el año 1892. No hay verano en el que no nos dejen imágenes espectaculares, pero este año prometen ser especialmente brillantes.