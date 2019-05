El Pentágono reconoce por primera vez que está investigando la presencia de OVNIs

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, Christopher Sherwood, reconoce por primera vez que Estados Unidos está investigando el fenómeno de los OVNIs y que hay informes que confirman la existencia de casos.

"El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de EEUU, para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación", dijo el portavoz en una entrevista para The New York Post.

Y añade: "El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todos los aparatos voladores en nuestro entorno operativo, así como por identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza para la patria".

Para algunos expertos se trata de una "revelación bomba" porque desde las instituciones americanas nunca habían reconocido la existencia de este tipo de eventos hasta ahora, cuando sale a la luz que "existe una iniciativa secreta del gobierno, llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), que estudia estos casos".

Según recoge RT, Nick Pope, que investigó este tipo de sucesos en la década de 1990, explica que las declaraciones oficiales anteriores indicaban que se estudiaban las amenazas planteadas por la próxima generación de aviones, misiles y aviones no tripulados. "Esta nueva admisión deja claro que realmente estudian objetos voladores no identificados", aclara.