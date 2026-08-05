El otro gran espectáculo del cielo visible en España inmediatamente después del eclipse de sol

Al atardecer, en España será visible un eclipse solar total en gran parte de la península... pero una vez se ponga el sol, 'the show must go on'. No dejes de mirar al cielo, porque puedes hacer un 2x1.

Desde hace más de un año, el eclipse solar de agosto está en boca de todos. No es sorprendente, si tenemos en cuenta que es un evento astronómico excepcional, que lleva más de cien años sin ser visible (del mismo modo) en España y que abre, además, un periodo de tres años en el que se sucederán uno tras otro. Es lo que se conoce como el 'trío de eclipses'. Pero dado que para los dos siguientes todavía falta tiempo y estamos muy cerca del 12 de agosto, pongamos la vista en este.

El miércoles, miles, millones de personas seguramente estarán mirando al cielo, con sus gafas homologadas colocadas —y si no tienes, no mires—, para presenciar el primer eclipse solar total visible en España desde hace más de un siglo. Comenzará a las 17:34h (hora peninsular española) en el mar de Bering y terminará a las 21:58h en el océano Atlántico.

El eclipse solar durará 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, aunque el máximo tendrá lugar a las 19:46h, cerca de Islandia, uno de los mejores puntos de observación del fenómeno. Aquí, la duración máxima de la totalidad será de algo más de dos minutos. En España, será visible en gran parte de la mitad norte del país y en Baleares, mientras que en el sur será visible únicamente de manera parcial. Y su tiempo de totalidad en nuestro país será más corto: 76 segundos, poco más de un minuto.

Y cuando la 'normalidad' se restablezca, llegará la oscuridad. Y cuando se haga de noche, se dará otro evento excepcional, aunque menos, que reúne a miles de personas cada año: la noche del día del eclipse, la del 12 de agosto, es cuando tiene lugar el pico máximo de las Perseidas, la lluvia de estrellas más espectacular del año.

La mejor lluvia de estrellas del año

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) aplauden la oportunidad que supone esto, que te permite "permanecer en el lugar de observación del eclipse" para acabar disfrutando la noche con la lluvia de estrellas. Además, hay un elemento clave: "los eclipses de sol necesariamente suceden durante el novilunio", es decir, cuando hay luna nueva; esto implica que hay una menor cantidad de luz en el cielo, por lo que "la Luna no supondrá ningún estorbo para observar los meteoros".

Se trata de una lluvia de meteoros visible en todo el hemisferio norte. Su velocidad puede superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad es elevadísima, de hasta 200 por hora, lo que la convierte en la mejor lluvia de estrellas del año. En términos generales, los momentos de máxima actividad de las Perseidas tienen lugar en las noches del 11 al 13 de agosto.

Este año, además, el máximo de esta lluvia de estrellas tendrá lugar la madrugada del 12 al 13 de agosto, después del eclipse, entre las 4:00h y las 6:00h de la mañana, aunque ya se considera que la actividad sea muy intensa desde las 23:00h del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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