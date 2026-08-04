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el 12 de agosto

Desde el último del siglo XX hasta el parcial de 2025: así han sido los cuatro eclipses guardados en la memoria de los españoles

Los detalles Solo quedan ocho días para que España viva el eclipse total de sol y ya está todo preparado porque desde el país no se ve uno así desde 1959, aunque si se ha visto ya más de uno.

Desde el último del siglo XX hasta el parcial de 2025: así han sido los cuatro eclipses guardados en la memoria de los españoles
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Solo quedan ocho días para que España viva el eclipse total de sol. Ante los posibles peligros de aglomeraciones ya hay algunas prohibiciones. En el País Vasco y Navarra, por ejemplo, se ha prohibido la circulación de camiones entre las cinco de la tarde y la medianoche del día 12 de agosto.

En San Vicente de la Barquera, en Cantabria, y ante la llegada de decenas de turistas, el Ayuntamiento está recomendando hacer acopio de comida dos o tres días antes, además de sacar dinero con el objetivo de evitar colapsos ese día. Y una medida más, la Albufera de Valencia va a cerrar su mirador ese día. No se quiere correr ningún peligro. Todo preparado porque en España no se ve un eclipse así desde 1959, aunque el país ha vivido ya más de uno.

En el verano de 1999 España vivía el último gran eclipse del siglo XX. Fue casi un eclipse total, porque en el norte del país el sol llegó a ocultarse cerca de un 80%. "Alguno sí que he visto, ya tengo algunos años para poder haberlo visto", decía una mujer entonces.

Pasaron seis años hasta que se vivió un acontecimiento similar. En octubre de 2005 un eclipse anular cruzó la Península. Mientras se ponía banda sonora al momento en el País Vasco; colegios, plazas y observatorios se llenaban de curiosos.

"Era muy pequeño, estaba en primaria y nos dieron gafas y todo", ha recordado ahora un hombre. Nadie quiso perderse el conocido anillo de fuego.

El cielo volvió a ser protagonista en 2015. Desde Madrid hasta Galicia pasando por Canarias, miles de personas siguieron este fenómeno. Mientras algunos intentaban capturar la imagen, otros simplemente la observaban como podían. Radiografías, negativos, cristales ahumados y las que ahora parecen agotar existencias: las gafas homologadas.

En 2025, la creatividad volvió a abrirse paso. Un simple cartón de leche bastó para fabricar un visor y proyectar la imagen en directo del último eclipse parcial visto desde España.

Cuatro eclipses guardados en la memoria. Ahora la cuenta atrás ha vuelto a comenzar, porque el próximo 12 de agosto muchos podrán volver a revivir este fenómeno.

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