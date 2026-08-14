La orca ibérica 'Toñi' aparece en España con heridas de perdigones en su aleta: "Disparos a menos de 15 metros"

La ONG ha identificado el arma con la que se disparó al animal y a qué distancia se ha hecho: aparentemente, con una escopeta de 12/70 a menos de 15 metros.

Toñi es una orca 'gladis' de unos 60 años a la que el grupo de protección Orca Ibérica a veces llama cariñosamente 'la abuela'. Es una de los ejemplares que España tiene identificados bajo esta nomenclatura, orcas 'gladis', que son las que interactúan con barcos. En los últimos días, ha sido vista en el estrecho de Gibraltar, pero en unas condiciones alarmantes: con disparos de perdigones en su aleta dorsal.

La orca llegó a esta zona con lo que Orca Ibérica ha definido como "marcas compatibles con ulceraciones causadas por un disparo de perdigones, posiblemente bolas de plomo en postas para jabalí de 9 mm de diámetro y cada cartucho carga 9 bolas en tres camas de tres (buckshot), que son las marcadas en la aleta".

Según la ONG, el disparo de este tipo de munición se hace con una escopeta de calibre 12/70 y a menos de 15 metros, estimación que han hecho conociendo la úlcera que abre este tipo de disparos: unos 25 centímetros cada 10 metros. El Gobierno español, consciente y conocedor de la situación de Toñi, ha abierto una investigación para aclarar qué ha ocurrido, según ha podido saber el diario 'El País'.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han contactado con Portugal, dado que las primeras informaciones apuntan a que podrían haberle disparado en territorio portugués. "[Toñi] siempre ha tenido un sistema inmunitario fuerte y ha estado muy bien", ha explicado el investigador que descubrió las lesiones de esta 'gladis', Ignacio Peinó. Es por eso que confían en que "salga de esta" pese a su avanzada edad. Toñi suele viajar con otras dos orcas que reciben el nombre de Pingu y Scarlet.

Las orcas 'gladis' son un tipo de orcas a las que se conocen por esta nomenclatura por su nombre en vernácula, orca gladiador: básicamente, son orcas que interactúan con barcos. Suelen chocarse y provocar daños en determinados barcos, con especial predilección por los veleros.