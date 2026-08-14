Instagram cambia su logotipo por primera vez en una década y desata burlas entre los usuarios

Los detalles Instagram renovó este jueves el logotipo de su nombre por primera vez en una década, con una tipografía más limpia, moderna y en cursiva. El cambio busca refrescar su identidad visual, aunque ya genera burlas entre los usuarios.

Instagram ha renovado su logotipo por primera vez en una década, presentando una tipografía más limpia, simplificada y en cursiva para actualizar su identidad visual. El director de Instagram, Adam Mosseri, anunció el cambio, destacando que el 'wordmark' no se había modificado en diez años y que el nuevo diseño busca ser "más limpio y moderno", manteniendo la simplicidad y el arte característicos de la plataforma. Por ahora, el cambio se limita al logotipo del nombre, sin alterar el icónico símbolo de la cámara. Mosseri también presentó el rediseño en Threads, generando diversas reacciones entre los usuarios.

La red social Instagram renovó este jueves el logotipo de su nombre, una década después de su última modificación, con una tipografía más limpia, simplificada y en cursiva con la que busca actualizar su identidad visual.

El cambio fue anunciado por Adam Mosseri, director de Instagram, quien explicó que el llamado 'wordmark' —el logotipo que identifica el nombre de la plataforma— llevaba diez años sin modificaciones.

"El wordmark de la parte superior de la aplicación no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo", señaló Mosseri en su cuenta de Instagram. Según el ejecutivo, el nuevo diseño pretende ser "más limpio y moderno", aunque mantiene referencias al logotipo original y a dos elementos que, a su juicio, forman parte de la esencia de la plataforma: la simplicidad y el arte.

Publicación de Mosseri en Threads

La renovación, por ahora, se limita al logotipo del nombre. Mosseri no hizo referencia a un posible cambio del icónico símbolo de Instagram: el cuadrado con el contorno de una cámara sobre un fondo degradado en tonos morados, rosas y naranjas, que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de la identidad de la plataforma.

El director de Instagram también presentó el nuevo logo en Threads, la red social de Meta vinculada a Instagram, donde invitó a los usuarios a compartir sus "opiniones polémicas" sobre el rediseño. La reacción no tardó en llegar: numerosos usuarios cuestionaron y parodiaron la nueva tipografía, mientras que algunos aseguraron que el nombre ahora parece leerse como "Instagzam".

Mosseri, sin embargo, no detalló cómo ni cuándo se implementará oficialmente el nuevo logotipo en la aplicación y en el resto de los espacios donde Instagram está presente.

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