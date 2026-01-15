Ahora

Permite casi todo con un esfuerzo mínimo

De convertirte en una estrella del rock a cometer un delito en segundos: los peligros detrás de la IA generativa

¿Por qué es importante? Según cuenta 'El Diario La Rioja', varios alumnos menores están siendo investigados por difundir imágenes de sus compañeras de entre 14 y 16 años desnudas. Pero estas niñas nunca llegaron a realizarse fotografías de ese tipo.

De convertirte en una estrella del rock a cometer un delito en segundos: los peligros detrás de la inteligencia artificial
Escucha esta noticia
0:00/0:00

¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial (IA)? Hoy en día se puede hacer casi todo con un esfuerzo mínimo. La IA puede convertir a cualquiera en una estrella del rock, en un jugador de fútbol tras marcar el gol de la final e, incluso, permite viajar a un paisaje totalmente helado en segundos, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

Sin embargo, el problema es que este tipo de herramientas también se están utilizando para cometer delitos. Esto es lo que podría haber sucedido en un instituto de la localidad de Haro, en La Rioja. Según cuenta 'El Diario La Rioja', varios alumnos menores están siendo investigados por difundir imágenes de sus compañeras de entre 14 y 16 años desnudas. Pero estas niñas nunca llegaron a realizarse esas fotografías.

Lo que habrían hecho sus compañeros es coger fotos suyas y pasarlas por la IA. La Guardia Civil ha comprobado que la hija de los padres que denunciaron no aparecía desnuda y esa denuncia se ha retirado. Pero un menor que use la IA para desnudar a sus compañeras de clase puede enfrentarse a que se le aplique la ley de responsabilidad penal del menor. Se le podría considerar responsable, entre otros, de un delito de pornografía infantil con medidas como la libertad vigilada e, incluso, el internamiento entre seis meses y un año.

Ante el peligro que supone la IA, el dueño de una de las aplicaciones que permite desnudar a personas en segundos ha optado por la broma. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha subido una imagen suya en bikini creada por la IA de su red social, Grok. Una imagen que los usuarios de su propia app han utilizado para convertirla en este vídeo.

lon Musk, el hombre más rico del mundo, ha subido una imagen suya en bikini creada por la IA de su red social, Groklon Musk, el hombre más rico del mundo, ha subido una imagen suya en bikini creada por la IA de su red social, GroklaSexta

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  4. Julio Iglesias elige a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle