De convertirte en una estrella del rock a cometer un delito en segundos: los peligros detrás de la IA generativa

¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial (IA)? Hoy en día se puede hacer casi todo con un esfuerzo mínimo. La IA puede convertir a cualquiera en una estrella del rock, en un jugador de fútbol tras marcar el gol de la final e, incluso, permite viajar a un paisaje totalmente helado en segundos, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

Sin embargo, el problema es que este tipo de herramientas también se están utilizando para cometer delitos. Esto es lo que podría haber sucedido en un instituto de la localidad de Haro, en La Rioja. Según cuenta 'El Diario La Rioja', varios alumnos menores están siendo investigados por difundir imágenes de sus compañeras de entre 14 y 16 años desnudas. Pero estas niñas nunca llegaron a realizarse esas fotografías.

Lo que habrían hecho sus compañeros es coger fotos suyas y pasarlas por la IA. La Guardia Civil ha comprobado que la hija de los padres que denunciaron no aparecía desnuda y esa denuncia se ha retirado. Pero un menor que use la IA para desnudar a sus compañeras de clase puede enfrentarse a que se le aplique la ley de responsabilidad penal del menor. Se le podría considerar responsable, entre otros, de un delito de pornografía infantil con medidas como la libertad vigilada e, incluso, el internamiento entre seis meses y un año.

Ante el peligro que supone la IA, el dueño de una de las aplicaciones que permite desnudar a personas en segundos ha optado por la broma. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha subido una imagen suya en bikini creada por la IA de su red social, Grok. Una imagen que los usuarios de su propia app han utilizado para convertirla en este vídeo.

