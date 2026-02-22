La NASA pospone otra vez la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años por problemas con el helio

¿Qué ha pasado? La agencia ha confirmado un problema con el suministro en la etapa de propulsión del Artemis II. "Va a afectar a la ventana de lanzamiento de marzo", indican.

La NASA ha decidido aplazar la misión Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna desde 1972, debido a un problema en el suministro de helio en el lanzador. Jared Isaacman, administrador de la agencia, explicó que el fallo afecta la ventana de lanzamiento prevista para marzo. El cohete y la cápsula Orion han sido trasladados al hangar del Centro Espacial Kennedy para reparaciones. La misión, que ya sufrió retrasos por fugas de hidrógeno, está programada para transportar a cuatro astronautas en una travesía de 10 días alrededor de la Luna. Se esperan nuevas oportunidades de lanzamiento en 2026.

La NASA ha tomado la decisión de aplazar la que iba a ser la primera misión tripulada a la Luna desde 1972. El motivo, la detección de un problema en el suministro de helio en una etapa del lanzador, algo que ha obligado a retirar el cohete y la cápsula Orion de la plataforma de Florida y hace que la ventana prevista para el mes de marzo quede sin efecto.

Así lo ha explicado Jared Isaacman, administrador de la agencia, en redes sociales: "Tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del Sistema de Lanzamiento Espacial, los equipos están arreglando estos problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy. Va a afectar casi con seguridad a la ventana de lanzamiento de marzo".

En ese sentido, Isaacman ha informado de que el vehículo de Artemis II "está actualmente en una configuración segura" y que se barajan varias hipótesis técnicas entre las posibles causas de la anomalía detectada, aunque no ha confirmado ninguna.

La resolución del fallo ha supuesto el traslado tanto del cohete como de la cápsula Orion desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy, en Florida, al hangar para realizar las reparaciones que se requieran.

La misión acumula ya aplazamientos previos. En un comienzo se programó para comienzos de febrero, pero se pospuso al detectarse fugas de hidrógeno en las pruebas. Luego, la NASA llevó a cabo un ensayo general completo de la secuencia de lanzamiento, sin despegue, que hizo que Isaacman calificara hace pocos días los progresos realizados como significativos.

La agencia ha previsto más opciones de lanzamiento a lo largo de 2026. Una de ellas es a principios de abril, si es que las condiciones técnicas lo permiten.

Artemis II está diseñada para transportar a cuatro astronautas en una travesía de 10 días alrededor de la Luna. Su tripulación está compuesta por los estadounidenses Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch, además del canadiense Jeremy Hansen.

La última vez que astronautas estadounidenses viajaron a la Luna fue en 1972, lo que hace de esta misión un hito especialmente esperado dentro del programa lunar de la NASA.

