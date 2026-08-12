El negocio del eclipse total: de balcones por 1.000 euros durante dos horas a un piso por 1.400 euros

Marina Valdés alucina en este vídeo con los "anuncios para ver el eclipse de los listos que quieren sacar tajada": "1.000 eurazos por un balcón para dos horas"

Marina Valdés no da crédito al ver algunos de los anuncios de Internet sobre el eclipse: "Son los listos, los que quieren sacar tajada como, por ejemplo, alquilando un balcón para ver el eclipse sacándose 1.000 eurazos". Algunos, incluso, ofrecen vino y productos de la zona.

Incluso, han puesto viviendas que estaban en venta como alquiler por unas horas para ver el eclipse. En este vídeo se pueden ver cuatro de esos anuncios. Por ejemplo, el de una "terraza-solarium para ver el eclipse de 19 horas a 21:30 horas en Tarragona por 850 euros". En otro anuncio, se publicita una "experiencia vip en una terraza privada en Zaragoza durante el tiempo del eclipse para cuatro personas por 800 euros".

Por otro lado, se alquila "un piso para ver el eclipse por 1.400 euros para el fin de semana" u otra terraza "por 1.000 euros para dos personas o medio de comunicación en León con copa de vino y cecina de León". Beatriz de Vicente destaca que "no deja de ser la picaresca española": "La realidad es la ley de la oferta y demanda". "Lo que no está permitido es que no se cuente a Hacienda", explica la experta.

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