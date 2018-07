laSexta.com registra en febrero su mejor dato histórico con más de 2,9 millones de usuarios únicos

La web de laSexta consigue batir su mejor dato histórico en febrero superando los 2,9 millones de usuarios únicos, lasexta.com consigue su mejor marca con más de 2,9 millones de usuarios únicos. Con este registro se convierte, además, en la web de televisión generalista que más crece en febrero, tanto frente a los datos de enero (+11%) como frente a los del año móvil (+55% vs febrero 2015).



El riguroso seguimiento de la actualidad política y social, sello característico de la cadena, ha sido clave en la consecución de esta marca para la web de laSexta. El buen comportamiento de los programas informativos como Al rojo vivo, Más vale tarde o El Intermedio en la cobertura de los acontecimientos políticos, así como la apuesta por nuevos contenidos de entretenimiento como A mi manera, han contribuido en buena medida a este éxito.



El récord de lasexta.com reside en gran medida en laSexta Noticias. Las nuevas iniciativas para tener a los usuarios constantemente informados como laSexta Pásalo, un servicio de vídeos cortos realizados para ser compartidos en redes sociales y que es único en España, así como el excelente funcionamiento de la propia sección de noticias dentro de site, siguiendo al minuto toda la actualidad, han llevado a los usuarios a elegir la web de laSexta para conocer al detalle todo lo que ocurre y poco menos que en tiempo real.



ATRESMEDIA supera de nuevo sus registros en internet y vuelve a batir récord histórico de usuarios únicos en febrero al superar los 11 millones, según los últimos datos publicados por comScore, medidor oficial de audiencias digitales.



Estos datos sitúan a ATRESMEDIA por delante de su principal competidor por tercer mes consecutivo y revalidan su posición como grupo audiovisual líder en internet. Además, es el único grupo audiovisual que logra mejorar sus marcas interanuales (+28% vs febrero 2015).



Atresplayer, la plataforma de vídeo online de ATRESMEDIA, ha logrado en febrero 3,3 millones de usuarios/navegadores únicos, cifra con la que supera a su principal competidor y que alcanza por sexto mes consecutivo. Mejora sus cifras respecto a los datos del mes anterior (+10% vs. Enero 2016) y frente a los datos de año móvil (+29% vs. Febrero 2015).



El éxito de esta plataforma reside, además de la excelente calidad de los contenidos que ofrece, en su constante evolución para llegar a todos los usuarios, estén donde estén y utilizando el dispositivo que deseen. De ahí que no cese su la adaptación a los diferentes dispositivos, como las televisiones conectadas, donde recientemente ha reforzado su presencia al incorporar su aplicación a LG Smart TV.



Más de 7 millones descargas de su aplicación para dispositivos móviles (tabletas y smartphones; iOS, Android y Windows) corroboran el interés de los usuarios por disfrutar de los contenidos de ATRESMEDIA donde y cuando quieran.



Para VERTICALES ATRESMEDIA ha sido, un mes más, un bloque clave en los éxitos de audiencia obtenidos en febrero por el grupo. El conjunto de sites de temática especializada de ATRESMEDIA ha acumulado más de 4,7 millones de usuarios únicos el pasado mes de febrero, cifra que triplica los resultados obtenidos en febrero del año anterior.



En este mes, además de que Centímetro Cúbicos, Deportes ATRESMEDIA y Viajestic hayan conseguido sus mejores marcas, Verticales ATRESMEDIA ha contado con la incorporación de un nuevo portal temático: el site dedicado al mundo del anime y el manga y a la cultura asiático No solo manga (anime-manga.atresmedia.com) se ha estrenado como vertical con 40 mil navegadores únicos en febrero.



Desde hace años, ATRESMEDIA ha trabajo en la creación de portales de contenido especializado. A día de hoy, Verticales ATRESMEDIA cuenta con 14 sites de diversas temáticas: tecnología, ciencia, salud, lifestyle, cocina, humor, contenido para padres, viajes, cine… Todo ellos construyen la mayor oferta de contenidos verticales de un medio de comunicación en España.



Flooxer, la web que aglutina a los mejores creadores de la red, consolida su éxito mes a mes y ha conseguido atraer a más de 778.000 usuarios únicos en febrero, cifra con la que supera, por tercer mes consecutivo, los registros obtenidos el mes anterior.

Desde que Flooxer vio la luz, no ha dejado de trabajar para llenar de contenidos de calidad su oferta, incorporando mes a mes nuevos formatos y canales. Así mismo, cada vez son más los creadores que quieren distribuir sus contenidos en la plataforma, lo que hace que Flooxer no cese de crecer y de ofrecer a sus usuarios nuevos contenidos y formatos de la mano de los creadores con más talento de la red.



Por su parte, la web de Antena 3 supera en lo que va de 2016 los registros obtenidos a lo largo de del último semestre de 2015 y logra en febrero más de 5,5 millones de usuarios únicos.



Las series de ficción, sello de calidad ATRESMEDIA, así como los formatos de entretenimiento, son un factor clave en el buen funcionamiento del site. Las segundas temporadas de Allí Abajo, Bajo Sospecha y Casados a primera vista, que mantienen la buena acogida de las entregas anteriores, así como las nuevas apuestas como Buscando el norte o Dos días y una noche, han llevado a los usuarios a encontrar en la web de Antena 3 un buen sitio donde disfrutar del mejor contenido de entretenimiento.

Además del entretenimiento, la otra clave del éxito es Antena 3 Noticias. El portal de noticias de Antena 3 no cesa en su afán por llevar la actualidad informativa a todos los usuarios, de ahí que apueste constantemente por nuevas vías de comunicación con sus seguidores.



Antena 3 Noticias es pionera en redes sociales. Además de las redes en las que ya estaba presente, Twitter, Facebook y Periscope, los informativos de Antena 3 ahora también llegan a los usuarios de Snapchat, Instagram y Vine.



Con este despliegue en las redes, Antena 3 Noticias se posiciona como los primeros informativos de televisión en España en contarles la última hora, lo más relevante y las mejores imágenes del día a través de las redes que triunfan en el mundo digital.



Pero no solo está presente en las redes, sino que adapta la manera de contar las noticias al medio al que van dirigidas. Buen ejemplo de ello son Las 3 de A3N, un avance en tiempo real de lo que luego contarán en los informativos, o #EnREDA3, una nueva sección en la que cada domingo se repasarán los vídeos más populares y compartidos en las redes sociales durante la semana.



Pero web de Antena 3 Noticias no solo transmite la información, sino que además brinda a los usuarios la posibilidad de conocer la actualidad a través de las impresiones de los presentadores de los informativos. Vicente Vallés, Mónica Carrillo, Álvaro Zancajo, Óscar Vázquez, Lourdes Maldonado, Sandra Golpe y Lorena García analizan la actualidad en de la nueva sección de la web de Antena 3 Noticias La opinión de…



Las radios de ATRESMEDIA también han sido protagonistas de los buenos datos de audiencias del último informe de comScore. La web de Onda Cero ha logrado en febrero su mejor dato histórico con más de 758.000 usuarios únicos. Es, además, la web de una radio generalista que más crece frente a los datos del mes anterior (+11% vs enero) y frente a los datos de año móvil (+22% vs. febrero 2015). La variedad de contenidos y la apuesta por la actualidad, son claves en el éxito de ondacero.es.

Por su parte, la web Europa FM vuelve a superar los 900.000 navegadores únicos y logra mejorar en un 59% los registros obtenidos el mismo mes del año pasado.