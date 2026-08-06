Un experto responde a los bulos sobre el eclipse solar: se pueden reutilizar gafas y no se estropean los móviles

Los detalles A seis días del eclipse solar, es importante aclarar algunos bulos que se están contando sobre este fenómeno: sobre las gafas protectoras, cómo verlo o que los televisores no se estropean durante el eclipse.

Un equipo de laSexta ha hablado con Andrés Gené Sampedro, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, para resolver las principales dudas que existen en torno al eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

A la pregunta de si se pueden reutilizar gafas homologadas de eclipses anteriores, Sampedro asegura que sí se pueden usar siempre y cuando proceden de un fabricante fiable, tienen menos de tres años y no presentan arañazos, roturas o deterioro.

Otra de las dudas más comunes es si el eclipse se puede observar a través de una radiografía, cristal ahumado o negativo. En esta cuestión, Sampedro se muestra tajante: "No. Es falso que podamos utilizarlo, ya no solo radiografías antiguas o el cristal ahumado o el negativo. Tampoco nos vale una gafa de sol convencional, por muy buena que sea", asegura el experto.

Y aunque el cielo esté nublado, debemos usar igualmente las gafas homologadas, ya que no sustituyen un filtro seguro ni idóneo.

En lo que respecta a los aparatos electrónicos, si se pueden estropear por el uso durante el eclipse, Sampedro señala que no hay ninguna radiación misteriosa que nos va a dejar sin móvil o cámara de fotos, aunque, el experto advierte de que "si no lleva un filtro adecuado el sensor será el que se lesiona".

Sobre si el eclipse nos puede producir dolor de cabeza, Andrés Gené Sampedro explica que esa dolencia podría deberse a factores musculoesquelético por la misma posición de mirar hacia arriba.

Por eso, aconseja ver el eclipse, mirar y descansar... Y observarlo siempre con seguridad.

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