El sol, como nunca se había visto antes: unas fotos del astro rey, clave para entender la actividad solar

Las imágenes captadas con el telescopio solar Daniel K. Inouye suponen un importante avance en física solar, al descubrir la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la superficie solar.

Muchas veces, una sola fotografía puede suponerlo todo. Hace sólo unos meses, se publicaba la primera fotografía de la Tierra tomada desde la 'cara oculta' de la Luna, en el marco de la histórica misión Artemis II que llevó a cuatro astronautas a convertirse en los seres humanos que más lejos han estado del planeta. Ahora, otra fotografía marca un enorme avance científico: en realidad, más de una, porque se trata de una serie de imágenes tomadas con el telescopio solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Estas imágenes suponen un importante hallazgo que podría ayudar a explicar la actividad solar explosiva y otros fenómenos que afectan al astro rey. El Observatorio Solar Nacional (NSO, por sus siglas en inglés) ha anunciado este gran avance: utilizando este telescopio, el más potente del mundo, desde la cima del volcán Haleakalā en Maui (Hawái), y en combinación con simulaciones hechas por ordenador, un equipo de científicos ha encontrado la huella de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la superficie del sol.

Esta inestabilidad (KHI) puede ocurrir cuando un flujo se presenta dentro de un fluido continuo o cuando hay suficiente diferencia de velocidad a través de la interfaz entre dos fluidos: son unos pequeños patrones giratorios, similares a remolinos, que se pueden observar en las fotografías tomadas por el Inouye.

Los investigadores —del NSO, del Observatorio de Gran Altitud NSF NCAR y del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar— sugieren que esta inestabilidad podría ser una razón clave por la que la atmósfera exterior del sol alcanza temperaturas tan elevadas, pero también la razón por la que la energía magnética se acumula y se desplaza en la superficie del astro rey.

Esta energía magnética alimenta las llamaradas y erupciones solares, un tipo de actividad solar que puede enviar ráfagas de energía a la Tierra y afectar a satélites, redes eléctricas y otras tecnologías. Con este descubrimiento se abre una nueva perspectiva sobre la física fundamental del sol y otras estrellas.

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