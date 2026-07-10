Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener diseño "adictivo" y les exige cambios bajo la amenaza de multas

El contexto Las empresas de redes sociales se encuentran en el ojo del huracán ante la preocupación de que sus plataformas contribuyan a una crisis de salud mental infantil, lo que ha llevado a algunos gobiernos a imponer o considerar prohibiciones para usuarios menores de edad.

La Unión Europea ha acusado a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, de infringir sus normas tecnológicas, señalando funciones diseñadas para mantener a los usuarios enganchados. Bruselas exige cambios en la reproducción automática y el desplazamiento infinito, bajo riesgo de multas. La Comisión Europea, tras una investigación de dos años, critica que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos adictivos de sus plataformas. Las medidas de mitigación de Meta son consideradas insuficientes, y se insta a desactivar ciertas funciones por defecto. Meta, enfrentando multas de hasta el 6% de su facturación anual, discrepa con las conclusiones y asegura haber implementado medidas para proteger a los adolescentes. Las acusaciones de la UE son similares a las dirigidas contra TikTok.

La Unión Europea ha acusado a Meta Platforms, Instagram y Facebook de infringir sus normas tecnológicas. Los reguladores de Bruselas apuntan a funciones que afirman que están diseñadas para mantener a los usuarios enganchados, exigiendo cambios en la reproducción automática y el desplazamiento infinito si no quieren arriesgarse a multas.

Las conclusiones preliminares de la Comisión Europea surgen tras una investigación de dos años en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes plataformas en línea que intensifiquen sus esfuerzos para combatir el contenido ilegal y perjudicial.

Las empresas de redes sociales se enfrentan a un creciente escrutinio a nivel mundial ante la preocupación de que sus plataformas contribuyan a una crisis de salud mental infantil, lo que ha llevado a algunos gobiernos a imponer o considerar prohibiciones para usuarios menores de edad.

La Comisión, el regulador tecnológico de la UE, señala que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos adictivos que plantean las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que ofrecen continuamente contenido nuevo a los usuarios y fomentan una interacción prolongada. Según la Comisión, los 'reels' y las historias de Facebook e Instagram podrían contribuir al uso excesivo o compulsivo.

El regulador critica las medidas de Meta para mitigar estos riesgos y advierten que las herramientas de gestión del tiempo se pueden ignorar fácilmente. Del mismo modo, señalan que los controles parentales requieren mucho tiempo, esfuerzo y conocimientos técnicos para usarse eficazmente.

Según Bruselas, Meta debería desactivar por defecto funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, introducir pausas efectivas para reducir el tiempo de pantalla y hacer que su sistema de recomendaciones se centre menos en fomentar la interacción.

"Discrepancias" por parte de Meta

El portavoz de Meta, Ben Walters, comparte su "discrepancia" con estas conclusiones preliminares, "que no tienen en cuenta con precisión las importantes medidas que han tomado para proteger a los adolescentes". "Desde que comenzó esta investigación, hemos implementado Cuentas para Adolescentes que protegen automáticamente a los jóvenes y otorgan a los padres el control, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de pantalla diario a solo 15 minutos", añade, a la vez que afirma que Meta seguirá colaborando de forma constructiva con los reguladores de la UE.

Meta se arriesga a una multa de hasta el 6% de su facturación anual global. Antes de que la Comisión emita una decisión final en los próximos meses, puede responder a las acusaciones antes. El mes pasado, la empresa fracasó en su intento de desestimar las demandas presentadas por 29 fiscales generales estatales de EEUU que alegan que Facebook e Instagram son adictivas para los niños. Las acusaciones de la UE contra Meta son similares a las presentadas contra TikTok en febrero, cuando los reguladores exigieron cambios similares en su aplicación.

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