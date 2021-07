Una farmacéutica israelí ha anunciado que el mes que viene espera iniciar los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra el coronavirus en pastilla, una vez reciba la aprobación del Gobierno del país y tras lograr resultados positivos en las pruebas en cerdos.

La empresa, Oramed Pharmaceuticals, ha indicado que la vacuna está siendo desarrollada por la compañía india Premas Biotech. Según ha destacado, la pastilla no tendría que ser almacenada a bajas temperaturas ni administrada por profesionales sanitarios, como ocurre con las vacunas inyectables, lo que podría impulsar las campañas de vacunación.

"La vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas contra el coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no", ha sostenido el director ejecutivo de la empresa, Nadav Kidron.

En declaraciones a 'The Times of Israel', Kidron ha insistido en que este fármaco oral "podría cambiar la situación" en aquellas zonas duramente golpeadas por la pandemia donde aún no han podido vacunar a la población.

Por el momento, la empresa ha recibido luz verde del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv para iniciar los ensayos clínicos en 24 voluntarios no vacunados y se encuentra a expensas de recibir la aprobación final del Ministerio de Sanidad de Israel, algo para lo que, de momento, no hay una fecha fijada.