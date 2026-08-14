El emoji 😭 desbanca a 🤣 y se convierte en el más usado en el mundo en 2025: esta es la lista de los más populares

Los detalles Los datos de uso del teclado de Google demuestran que la edad influye enormemente en el tipo de emojis usados, aunque hay algunos, como el corazón rojo (❤️), al que recurren todas las generaciones.

En 2025, el emoji de la cara llorando (😭) fue el más popular del mundo, según los datos de uso de Gboard, el teclado de Google para Android. De los 665 millones de usos de emoticonos registrados, este emoji representó el 7%. Aunque tradicionalmente se usaba para expresar tristeza, su uso también se ha extendido para indicar risa. Le siguen de cerca los emojis de risa inclinada (🤣) y de risa recta (😂), con un 6% y 5% de uso, respectivamente. Entre los adolescentes, el emoji de llanto es aún más popular, utilizado en una de cada cuatro ocasiones. El estudio muestra diferencias generacionales en el uso de emojis, aunque algunos, como el corazón rojo (❤️) y las manos juntas (🙏), son universales. El pulgar arriba (👍), la cara con ojos de corazón (😍) y el rostro sonriente (😁) completan el 'top 10' de emojis más usados.

El emoji de la cara llorando (😭) fue el más popular del mundo en 2025. Así lo demuestran los datos de uso de Gboard, el teclado de Google integrado en la mayoría de los dispositivos con el sistema operativo Android. Entre las 665 millones de ocasiones registradas en las que se usaron emoticonos, ese fue utilizado un 7% de las ocasiones. Tradicionalmente, se utilizaba para expresar un llanto de tristeza, aunque en los últimos años también se ha popularizado su uso a modo de risa.

De cerca le siguen los dos emojis tradicionales para expresar risa. Se trata del que tiene la cara ligeramente inclinada hacia la izquierda (🤣), con un 6% de los usos, y del que se ríe con la cara recta (😂), con alrededor del 5% de las aplicaciones.

Esos tres son también los más utilizados entre los adolescentes, aunque con unos porcentajes muy diferentes. En una de cada cuatro ocasiones que los menores de 20 años recurren a los emojis lo hacen usando la cara con el llanto, según datos recogidos por 'The New York Times'.

El uso de emojis cambia radicalmente entre las distintas generaciones, tal y como muestra este estudio, utilizando distintas representaciones para referirse a las mismas emociones. Los adolescentes usan 🔥 donde las personas mayores tienen a usar 💯. Del mismo modo, entre la generación boomer está extendido el gesto del pulgar arriba (👍), algo muy poco extendido entre los jóvenes.

No obstante, hay emojis a los que no afectan ni los cambios de generación ni los distintos países. El tradicional corazón rojo (❤️) es el cuarto más usado a nivel mundial y recurren a él de forma habitual personas de todo tipo. Del mismo modo, está generalizado el uso de las manos juntas (🙏), utilizado generalmente para expresar una oración, un deseo o una petición, igual que el de la cara lanzando un beso (😘), ocupando la quinta y sexta posición del ránking, respectivamente.

El pulgar arriba (👍), la cara con los ojos de corazón (😍) y el rostro sonriente (😁) cierran el 'top 10' de los emojis más usados a nivel mundial en 2025.

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