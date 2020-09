Como cada septiembre, Apple aprovecha la vuelta al trabajo y al colegio para presentar sus nuevos productos en un evento de referencia en el mundo tecnológico. Dicho acontecimiento tendrá lugar esta tarde, concretamente a las 19.00 horas (hora peninsular), y se podrá seguir a través de su canal de Youtube y en su página web. Así lo confirmó en su cuenta de twitter el director de Marketing de Apple Greg Joswiak, quien la semana pasada escribió: "¡Nos vemos en siete días!".

Sin embargo, los fans de la marca están un poco desmotivados, porque a diferencia de los eventos de otros años, el protagonista de hoy parece que no será el esperado Iphone 12. Según declaraciones recogidas por el portal Xataka, Luca Maestri, director financiero de Apple, declaró durante una llamada con los inversores que el suministro del nuevo teléfono estará disponible "unas semanas más tarde" de lo habitual. No obstante, Apple no ha querido comentar una fecha exacta ni cuántas semanas son esas "unas semanas".

De esta manera, el protagonismo del evento parece que recaerá sobre el nuevo Apple Watch Series 6. De hecho, la invitación del evento recoge el título "Time Flies" ("el tiempo vuela"), una frase que parece confirmar que el reloj será la estrella de esta tarde.

Según ha concretado el experto Mark Guman en el portal Bloomberg, el Watch Series 6 mantendrá el tamaño del actual Series 5 pero añadirá novedades en su color, en la capacidad de hacer seguimiento del oxígeno en sangre (spO2) con precisión y en la duración de su bateria.

Junto con el Series 6, Apple volverá a repetir la estrategia que siguió con los Iphone y lanzará un reloj de baja gama con su clásica etiqueta: SE. De esta forma, los expertos predicen que será otro de los productos presentados en el Apple Event de hoy.

Más allá de los relojes, nuevos Ipads

En el evento de hoy también habrá lugar para los Ipads. El pasado marzo, la compañía renovó el iPad Pro, uno de sus productos más ambiciosos. Pues bien, esta tarde le tocará el turno al iPad Air, que tendrá el mismo aspecto que su hermano mayor.

Sin embargo, las apariencias engañan: la nueva tablet contará con marcos más estrechos pero con una pantalla de hasta las 10,8 pulgadas en diagonal, frente a las 10,5 actuales. Junto a esta novedad, los expertos también abren la posibilidad de que el gigante electrónico lance un nuevo iPad diseñado para estudiantes.

Otras de las grandes apuestas son los AirPods Studio o los AirTag (unos localizadores que el usuario puede colocar en sus objetos más preciados para no perderlos). Sin embargo, Apple no se ha pronunciado al respecto, habrá que esperar al evento de las 19:00 horas para confirmarlo.