Aunque muchos usan el ordenador a diario, pocos conocen los atajos y funciones que realmente facilitan la vida. Con estas combinaciones de teclas y trucos disponibles en Windows y macOS, podrás ahorrar tiempo, trabajar con mayor fluidez y evitar errores innecesarios.

La mayoría de quienes utilizan un ordenador a diario lo hacen siempre con las mismas rutinas: abrir programas, escribir textos, moverse entre pestañas del navegador o hacer capturas de pantalla.

Sin embargo, existen funciones integradas en Windows y Mac (macOS) que rara vez se aprovechan y que pueden marcar la diferencia entre una jornada llena de clics innecesarios y un trabajo más ágil y cómodo. Son atajos sencillos, accesibles para cualquiera, pero que muchos desconocen.

Aquí repasamos 7 atajos y funciones de Windows y Mac que te ahorrarán tiempo, explicadas de manera práctica sencilla para que puedas empezar a usarlos hoy mismo.

7 trucos para ahorrar tiempo en Windows y Mac

1. Cambiar de ventana al instante

Cuando tenemos varias aplicaciones abiertas, perder tiempo buscando con el ratón cuál necesitamos es un clásico. Tanto Windows como macOS ofrecen un atajo para saltar entre ventanas en segundos.

En Windows , basta con pulsar "Alt + Tab" para desplazarse de una ventana a otra.

, basta con pulsar "Alt + Tab" para desplazarse de una ventana a otra. En Mac, la función se activa con "Command + Tab".

Es especialmente útil cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un documento de Word y necesitamos revisar información en el navegador sin levantar las manos del teclado.

2. Seleccionar texto más rápido

Seleccionar un párrafo arrastrando el cursor es lento y poco preciso. Gracias a los atajos, esto se simplifica y copiar y mover fragmentos largos de texto se convierte en un proceso rápido y exacto. Es una opción muy práctica a la hora de editar documentos o correos electrónicos extensos.

En Windows , "Ctrl + Shift + Flecha" selecciona palabra por palabra, y "Ctrl + Shift + Fin" marca desde el punto actual hasta el final del texto.

, "Ctrl + Shift + Flecha" selecciona palabra por palabra, y "Ctrl + Shift + Fin" marca desde el punto actual hasta el final del texto. En Mac, el comando equivalente es "Command + Shift + Flecha".

3. Reabrir pestañas cerradas por error

Cerrar una pestaña sin querer puede ser frustrante, sobre todo si contenía información importante. Pero existe un truco poco conocido para recuperarlas.

En Windows , la combinación "Ctrl + Shift + T" devuelve la última pestaña cerrada.

, la combinación "Ctrl + Shift + T" devuelve la última pestaña cerrada. En Mac, el mismo efecto se logra con "Command + Shift + T".

Este atajo funciona en navegadores como Chrome, Edge, Firefox o Safari. Es como un salvavidas que evita perder artículos, formularios o incluso sesiones de trabajo.

4. Mostrar el escritorio rápidamente

Acceder al escritorio sin cerrar ni minimizar ventanas ahora es más rápido que nunca.

En Windows , "Win + D" oculta o muestra todas las ventanas abiertas, dejando a la vista el escritorio.

, "Win + D" oculta o muestra todas las ventanas abiertas, dejando a la vista el escritorio. En Mac, "F11" (o "Fn + F11" en algunos teclados) cumple la misma función, y también se puede usar un gesto en el trackpad deslizando con tres o cuatro dedos hacia afuera.

Es ideal para despejar la pantalla sin interrumpir tu flujo de trabajo.

5. Capturas de pantalla a medida

La captura de pantalla ha evolucionado mucho desde el botón de "imprimir pantalla".

En Windows, "Win + Shift + S" activa una herramienta que permite elegir solo la parte de la pantalla que interesa guardar.

"Win + Shift + S" activa una herramienta que permite elegir solo la parte de la pantalla que interesa guardar. En Mac, el comando "Command + Shift + 4" ofrece la misma función de recorte.

Es perfecto para guardar gráficos, fragmentos de texto o imágenes sin necesidad de ediciones posteriores.

6. Buscar dentro de documentos o páginas

Cuando un documento es muy extenso, localizar una palabra concreta puede resultar eterno.

En Windows , el comando "Ctrl + F" abre la barra de búsqueda en programas como Word, Excel, PDF o navegadores.

, el comando "Ctrl + F" abre la barra de búsqueda en programas como Word, Excel, PDF o navegadores. En Mac, "Command + F" cumple el mismo propósito en Safari, Pages o cualquier documento.

Este recurso permite encontrar cifras, nombres o conceptos específicos en cuestión de segundos, sin recorrer el texto completo.

7. Deshacer y rehacer errores

El clásico botón de deshacer es probablemente uno de los más agradecidos cuando cometemos errores.

En Windows, "Ctrl + Z" deshace la última acción y "Ctrl + Y" la rehace.

"Ctrl + Z" deshace la última acción y "Ctrl + Y" la rehace. En Mac, "Command + Z" deshace y "Command + Shift + Z" recupera lo borrado.

Funciona en editores de texto, hojas de cálculo, programas de diseño y navegadores. Es la manera más sencilla de corregir sin miedo a perder lo que ya estaba bien hecho.