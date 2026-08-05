Afra Blanco denuncia a quienes hacen negocio con la vulnerabilidad de los migrantes en Ceuta: "Se está estafando a un ser humano"

En medio de la crisis migratoria de Ceuta, hay personas que estarían sacando beneficio de la situación ofreciendo espacios sin condiciones de habitabilidad, como garajes o almacenes, "a cambio de 400 euros".

En medio de la crisis migratoria de Ceuta, algunos estarían aprovechándose de la desesperación de quienes buscan un lugar donde refugiarse para hacer negocio, alquilando espacios como garajes, almacenes o incluso tejados a migrantes y llegando a cobrar hasta "400 euros" por permanecer en ellos.

Hasta el polígono del Tarajal se ha desplazado el periodista Javier Bastida para conocer cómo están viviendo algunos de los migrantes que esperan en la ciudad a recibir ayuda o alojamiento.

Algunos permanecen en la calle, durmiendo entre cartones, mientras aguardan una solución. Una situación de vulnerabilidad que, según denuncian los colaboradores en el programa, estaría siendo aprovechada por quienes ven una oportunidad para lucrarse. "Es gente que se aprovecha de la necesidad ajena y de las desgracias para hacer negocio", señala el abogado Juan Manuel Medina.

"No es que se esté estafando a un migrante, se está estafando a un ser humano. Esto es ilegal. En España una persona no puede residir en un espacio que no sea habitable", recuerda Afra Blanco. "A mí esa Policía Nacional, esas ONG, esos vecinos y vecinas ceutíes que han acogido y han echado a quienes han venido a sembrar odio me representan y representan la España que somos", afirma la sindicalista.

Sin embargo, lamenta que junto a las historias de solidaridad también aparezcan quienes intentan aprovecharse de la vulnerabilidad. "Siempre existen desgraciados que intentan abusar de la necesidad, ¡son seres humanos! Hay gente que se está aprovechando de la necesidad de refugio", concluye Afra.

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