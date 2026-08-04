Juan Manuel Medina comparte varios consejos para evitar que roben en nuestra casa mientras estamos de vacaciones

Durante el verano muchos domicilios se quedan vacío y muchos ladrones aprovechan la ausencia de sus moradores para robar. Pero, podemos reducir el riesgo de que esto ocurra tomando una serie de precauciones.

Con la llegada del verano, muchos ladrones hacen su agosto aprovechando el aumento de viviendas vacías. La Policía Nacional, por ejemplo, ha desarticulado recientemente a un grupo itinerante por 18 robos con fuerza en viviendas de Valencia.

"Primero, dejaban las puertas de las casas marcadas con un hilo de pegamento o silicona y, luego, volvían para ver si seguía o no", cuenta Marina Valdés. Leo Álvarez expone que estos restos se llaman testigos y pueden ser desde pequeños trozos de plástico, hilos de silicona o papeles. "A veces, incluso, cambian cosas de sitio como, por ejemplo, una maceta que podamos tener el descansillo", cuenta.

El periodista cuenta que en Valencia se han detenido a tres personas de nacionalidad georgiana y han encontrado en sus domicilios todo lo robado, entre otras cosas, 40 joyas. Álvarez expone otra de las técnicas que utilizan los cacos, que ha sido bautizada como 'impresioning'. Con esta técnica, crean una copia de la llave con papel de aluminio.

Consejos para evitar robos

Juan Manuel Medina aconseja evitar publicar en redes sociales que estamos de vacaciones, "o publicarlo a toro pasado, cuando volváis". "No lo hagáis en directo para que los cholos sepan que estás donde estés y tu casa está vacía", señala.

El abogado recomienda también tener una alarma antirrobo y una buena puerta de seguridad. Medina expone que no son delitos "que salgan baratos". "El robo en casa habitada puede llevar una pena de hasta cinco años y más, en este caso, que es un grupo criminal", concluye.

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