Sin autocrítica: el Gobierno no asume errores por la crisis migratoria en Ceuta ya que son "cosas que pueden ocurrir"

Los detalles En el Ejecutivo siguen insistiendo en que la llegada de miles de migrantes a Ceuta ha sido una situación "imprevisible", pero esas palabras no convencen ni a socios ni a oposición.

El Gobierno español mantiene su postura firme ante la crisis migratoria en Ceuta, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmando que la entrada de 72.000 personas es un evento que "puede ocurrir" sin necesidad de buscar culpables. Marlaska asegura que el país está preparado para responder a crisis similares, aunque su posición no convence a todos. Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, critica las declaraciones del ministro, mientras que el Partido Popular aprovecha para señalar la debilidad del Gobierno. A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo sobre la imprevisibilidad de la crisis, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había advertido previamente sobre la situación.

El relato del Gobierno con la crisis migratoria en Ceuta es firme: la actuación ha sido rápida y correcta. Tanto es así que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que la entrada de 72.000 personas en Ceuta son "cosas que pueden ocurrir" y no hay que buscar responsabilidades. Una manera de zanjar así el asunto sin reconocer ni un solo error en el capítulo de la prevención de lo que ha sucedido.

Porque, como también decía el ministro este martes, "pensemos en que estamos preparados para responder inmediatamente a una crisis de ese tipo. Punto, no hay otra cuestión en ese sentido". Es decir, no hay responsables. "Hay muchas cosas que, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad, esto también podría haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad o desde otro país de la Unión Europea", añadía al respecto.

Unas palabras que no convencen a los socios. "Ante una tragedia de estas consideraciones, yo habría declaraciones que me ahorraría", ha señalado este miércoles Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, en Al Rojo Vivo.

Afirmaciones que el Partido Popular no desaprovecha. "Ayer Marlaska dijo que a veces nadie es responsable de lo que pasa. Da vergüenza el ministro, quién le ha visto y quién le ve", ha señalado Miguel Tellado, secretario general del PP. Y que también le permiten a los 'populares' volver a hablar de Gobierno fallido: "Ha quedado más patente que nunca que ya no solo sufrimos a un mal Gobierno, tenemos uno en estado de colapso".

Pero Marlaska no es el único. Desde el Ejecutivo insisten, en palabras de Carlos Cuerpo, en que no se podía prever: "Era imprevisible a la luz de los informes que se tenían". Se refiere a la magnitud de la crisis, pero su relato contrasta con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta que llevaba días avisando de la entrada de algunos migrantes, como 500 el día anterior a la llegada masiva.

"El martes hablé con el Ministerio del Interior y le pedí que se decretara una situación de emergencia nacional", asegura Juan Jesús Vivas.

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