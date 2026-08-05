El Gobierno no asume la autocrítica por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Los detalles Mientras el ministro del Interior considera que la entrada de 72.000 personas en Ceuta "son cosas que ocurren" y no hay que buscar responsabilidades. El PP critica que la agonía y la incapacidad salen caras.

Y la otra tormenta política sobre la crisis de Ceuta sigue arreciando. Han pasado seis días y todavía no se sabe, si los servicios de inteligencia avisaron a Interior sobre una posible entrada masiva: Marlaska lo ha negado. Robles -ministra de Defensa y responsable del CNI- asegura que los agentes sí hicieron su trabajo. Y este miércoles, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, ha intentado convencer de que los ministros del Interior y Defensa coinciden en su versión de los hechos.

Aunque es evidente que no. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la entrada de 72.000 personas en Ceuta "son cosas que ocurren" y no hay que buscar responsabilidades. El Ejecutivo intenta zanjar así el asunto, sin reconocer ni un solo error en el capítulo de la prevención de lo que ha sucedido.

El Ejecutivo pretende zanjar la crisis de esta manera: "Pensemos en que estamos preparados para responder inmediatamente, a una crisis de ese tipo, punto, no hay otra cuestión en ese sentido".

"Hay muchas cosas que, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad, esto también podría haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad o desde otro país de la Unión Europea", asegura Grande-Marlaska.

Unas afirmaciones que no desaprovecha el Partido Popular. Según el secretario general del PP, Miguel Tellado, a veces nadie es responsable de lo que pasa. "Da vergüenza el ministro, quién le ha visto y quién le ve", asegura.

"No solo mal el Gobierno, están en estado de colapso. La agonía y la incapacidad salen caras en España", añade Tellado.

Pero en el Ejecutivo insisten en que no se podía prever. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, afirma que a la luz de los informes de que se disponía, "era totalmente imprevisible". Se refieren a la magnitud de la crisis, pero su relato contrasta con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, que llevaba días avisando ya que en la semana anterior habían entrado en Ceuta 1.500 personas y el día anterior, 500.

"Ese mismo lunes me puse en contacto con Moncloa y me pasaron con el jefe de gabinete del presidente. El último día, el previo, me parece que la entrada había sido de 500 personas y le dije al jefe de gabinete, que si en un día 500, en 10, 5.000", cuenta Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

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