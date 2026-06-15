Javier Bastida 'roba' una espectadora al Mundial aunque le confiesa que cada vez ve menos Más Vale Tarde

El reportero ha intentado que en un bar quiten el partido de España para que pongan el programa. En su intento lo que ha conseguido es desintonizar la televisión del local.

Javier Bastida ha salido a la calle para intentar que en algún bar cambien de canal y en lugar de ver el partido entre España y Cabo Verde pongan Más Vale Tarde. Pero, al querer hacer una broma, ha desintonizado la televisión del bar.

Una de las chicas que estaba en el bar viendo el partido ha llamado a su abuela y el reportero ha aprovechado para intentar que Isabel, que así se llama, ponga el programa. "Ponga usted laSexta", le pide. "¿Por qué?", pregunta ella.

"Estás saliendo en la tele", le cuenta su nieta. "Sí, ya te he visto", responde Isabel. "¡Está viendo laSexta!", grita, feliz, Bastida, "hemos robado un espectador". La señora dice que le ha mandado un mensaje a su nieta diciendo que estaban muy guapos.

El reportero le pregunta si suele ver Más Vale Tarde e Isabel confiesa ante veía más el programa. Iñaki López, entonces, quiere saber por qué ya no ve tanto el problema. Y esta se sincera y expone que "por cosas de la vida, antes os veía más, me gustabais, pero ahora ya me gustáis cada vez menos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido