Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este domingo 24 de marzo

Pablo Iglesias reparte críticas y autocrítica en laSexta Noche: "Hay que reconocer que hemos dado vergüenza"

Iglesias está de vuelta y nada más terminar su mitin, primera entrevista en laSexta Noche. Empezaba reafirmándose en su crítica a los medios de comunicación: "Los medios de comunicación no son neutrales, tienen intereses políticos propios".

Reconoce la dificultad de la situación actual y autocrítica: "Tenemos que reconocer que hemos cometió muchos errores y que hemos dado vergüenza". Dice que no se esperaba la marcha de Errejón: "No vi venir lo de Íñigo y tendría que haberlo visto venir".

José Luis Ábalos dice que Ciudadanos sería mejor socio que los independentistas: "Es prefible siempre alguien que no cuestione la unidad de España"

El secretario de organización del PSOE asegura que Ciudadanos sería mejor socio de gobierno que los independentistas: "Bienvenido su apoyo, es preferible siempre alguien que no cuestione la unidad de España". Así lo ha dicho en una entrevista en 'El Español'.

Sin embargo, José Luis Ábalos dice que Ciudadanos tendría que apartarse de la extrema derecha y añade que tanto Ciudadanos como Partido Popular le compran el discurso a Vox.

Albert Rivera: "La gran causa del 28 de abril es la igualdad y la unión entre españoles"

En un ato en Zaragoza, donde han estado también Inés Arrimadas y Edumundo Bal, Rivera ha prometido bajar los impuestos y lograr pactos de Estado en Educación y Justicia.

"La gran causa del 28 de abril es la igualdad y la unión entre españoles, esta campaña va de eso", ha apuntado. Además, ha añadido que "el Partido Socialista ha abandonado el constitucionalismo". Albert Rivera ha planteado crear una tarjeta sanitaria única en todo el país "en vez de hablar de los huesos de Franco".

Pablo Casado: "Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España y el Gobierno socialista es el más desigualitario"

Pablo Casado ha asegurado en un acto en Vigo que "Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España y el Gobierno socialista el más desigualitario" porque quiere "destrozar la economía, dar prebendas a los independentistas, acercar presos y destrozar la unidad nacional" y el PP no se lo va a permitir, ha dicho.

En contraposición, el presidente del PP ha declarado: "Nosotros apelamos a unir el voto para unir España. Apelamos a la responsabilidad de no desunir el voto porque eso sería desunir España".

Partido Popular y Vox, juntos en una marcha contra el aborto en Madrid

Los organizadores de la marcha contra el aborto en Madrid no querían colores políticos ni banderas, pero Teodoro García Egea ha aprovechado para hacer campaña y reivindicar la medida de Pablo Casado de crear una ley de apoyo a la maternidad si llegase a ser presidente.

El secretario de organización también ha arremetido contra partidos políticos como PSOE, Ciudadanos o Podemos por no participar en una manifestación que "defiende la vida".

Entre los asistentes a la marcha, también se ha visto a la candidata de Vox por Murcia al Congreso de los Diputados que ha coincidido a decir, junto con otros manifestantes que están "a favor de la vida" y exigen, dicen, leyes que eviten que las mujeres tengan que abortar.

Carmen Calvo dice que el socialismo defenderá a Cataluña de "separatistas y separadores"

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, en Cataluña, con un objetivo: "Protegerla de los separatistas y los separadores". También, con un mensaje: que los independentistas abandonen la polémica de los lazos. "Se llama dejarte de lazos y ponerte en el suelo, donde están los problemas".

Reproche socialista, les exigen que gobiernen. "No les gusta gobernar, su reino no es de este mundo, les van a criticar y les dicen que son el pueblo, no pasaba desde Luis XVI", ha dicho Miquel Iceta, primer secretario del PSC.