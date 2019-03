Pablo Iglesias reparte críticas y autocrítica en laSexta Noche: "Hay que reconocer que hemos dado vergüenza"

Pablo Iglesias está de vuelta y nada más terminar su mitin, primera entrevista en laSexta Noche. Empezaba reafirmándose en su crítica a los medios de comunicación: "Los medios de comunicación no son neutrales, tienen intereses políticos propios".

Iñaki lópez le recordaba que las puertas de laSexta están abiertas para escuchar a todos los candidatos: "Está usted confundiendo la neutralidad con la honestidad. Ha hecho usted ahora un ejercicio muy interesante, que es de decir lo que usted opina", defendió el presentador.

Iglesias insistía en que cree que "a la gente le molesta que le tomen el pelo y le mienta". Hilario Pino hacía entonces una reflexión: "Si la gente está tan engañada y usted le dice la verdad en su programa, podría tener cinco millones de espectadores, ¿por qué no los tienen?".

El 21 de diciembre abandonó el mapa político para cuidar de sus bebés: "Hemos demostrado lo que va a ser el futuro de este país que los permisos de paternidad y maternidad tienen que ser iguales", defendía Iglesias.

Tres meses muy convulsos en el partido, reconoce la dificultad de la situación actual y autocrítica: "Tenemos que reconocer que hemos cometió muchos errores y que hemos dado vergüenza". Dice que no se esperaba la marcha de Errejón: "No vi venir lo de Íñigo y tendría que haberlo visto venir".

Y retrata también una conversación con Manuela Carmena: "Carmena me dijo que la gente no votó a Ahora Madrid sino a Ahora Manuela". Pero asegura, es momento de continuar: "En política no hay que venir a hacer amigos". Ahora, a su vuelta, esta es la meta: "El 28 de abril tenemos que tener un resultado que nos permita gobernar y de formar parte de un Gobierno "

Habla de formar parte del Gobierno, pero denuncia presiones a Sánchez para que no se alíe con ellos: "Creo que por las presiones del PSOE y de los poderes económicos optaría por Rivera". Prefiere no dar valor a las encuestas: "Hay que esperar a que los ciudadanos voten". De momento dice, será el secretario de Podemos, hasta 2021.

También hablo del polémico vídeo que circula en las redes sociales de cómo en 2012 defendió "el derecho a tener armas en EEUU".