Pablo Iglesias asume la responsabilidad de los "errores" de Podemos: "Tenía que haber visto venir lo de Errejón y Carmena"

Pablo Iglesias ha reaparecido en un mitin tras su baja por paternidad y ha hecho autocrítica, llegando a tachar de "vergüenza ajena" las luchas internas en el partido. "Tenemos que reconocer que la situación es falsa. La gente no me tomaría en serio si dijera que estamos de maravilla", ha defendido el líder de Podemos en laSexta Noche.

Iñigo Errejón se ha ido de Podemos, Manuela Carmena también tiene su candidatura a parte, o el cartel que anunciaba su vuelta son algunas de las últimas polémicas de la formación morada: "Nos ha pasado buena parte de las peores cosas que le pueden ocurrir a una formación", asegura Iglesias.

"Hemos cometido muchos errores y hemos dado vergüenza. Yo tengo que asumir la responsabilidad. Hay cosas que no vi venir. Lo de Iñigo y lo de Manuela tenía que haberlo visto venir", dice el líder de Podemos. Que desvela una anécdota que tenía que haberle alertado: "Carmena me dijo 'en las últimas elecciones no se votó a Ahora Madrid, se votó a Ahora Manuela'".

laSexta Noche también ha querido tratar con él la última polémica con un vídeo que se ha hecho viral en el que defiende el derecho a portar armas en EEUU. Él se ha defendido.

Pablo Iglesias ha cuestionado además el artículo 1 de la Constitución diciendo que la soberanía no reside en el pueblo. "Los bancos en España tienen más poder que los diputados y que el propio Tribunal Supremo", ha sentenciado Iglesias.

El líder de Podemos se ha reafirmado en su crítica a los medios de comunicación, tal y cómo ha hecho durante el mitin de reaparición: "Decir que tienen más poder que los diputados es verdad".