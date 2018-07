Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 10 de enero de 2018

Junts per Catalunya y Esquerra pactan la mesa del Parlament de Cataluña

Las formaciones han llegado a un acuerdo para la mesa del Parlament, para no bloquear la sesión constitutiva que va a celebrarse el miércoles 17 de enero a las 11:00 horas. De esta manera, la mesa del Parlament será de mayoría independentista. No obstante, ERC deja claro que ellos no tienen todavía un acuerdo para investir a Puigdemont .

Artur Mas cree que no se debe presidir desde Bruselas "en condiciones normales", pero afirma que la situación actual es "excepcional"

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, niega discrepancias públicas con Puigdemont, y afirma que le apoyará "decida lo que decida". Además, pese a que considera que en condiciones normales no se debe presidir desde Bruselas, recuerda que lo que hay ahora "no son condiciones normales".

Rodrigo Rato desliza que Sáenz de Santamaría avisó a los medios para que fotografiaran su detención

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, sigue denunciando que hubo un complot por parte del PP para conseguir su detención. Tras señalar a Fátima Báñez y a Catalá, ahora apunta a Sáenz de Santamaría.

Pedro Solbes admite que no vio la crisis a tiempo y señala a Zapatero por no escucharle lo suficiente

No suele ser habitual escuchar "me equivoqué", pero lo ha hecho Pedro Solbes, quien reconoce que no supo ver la crisis a tiempo. Pero cuando ha ido concretando qué se hizo mal, sí ha repartido culpas y señala a Zapatero porque dice que no le escuchó lo suficiente.

Trasladan a 'El Chicle' a la prisión de A Lama para protegerlo de varios narcos que lo consideran un chivato

'El Chicle' ya está en la prisión de A Lama, en Pontevedra: las amenazas de varios narcos que lo consideran un chivato ha provocado su traslado inmediato desde otra cárcel coruñesa. Tres familias gallegas piden que se investigue si 'El Chicle' podría estar relacionado con la muerte y desaparición otras tres chicas.

Francisco Correa admite por primera vez los pagos en 'b' y las facturas falsas del PP de Valencia

El cabecilla de la Gürtel negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenúe su condena a cambio de reconocer los hechos y reparar el daño. En su escrito, Francisco Correa implica a Camps y reconoce por primera vez pagos en 'b'.