Artur Mas cree que no se debe presidir desde Bruselas "en condiciones normales", pero afirma que la situación actual es "excepcional"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha deseado que Carles Puigdemont dé con la "fórmula" para que haya un Govern "estable" porque rechaza repetir comicios, y ha señalado que el nuevo Ejecutivo puede trabajar en el objetivo independentista, pero dentro de "los marcos legales".

En una entrevista en Catalunya Ràdio después de renunciar a la presidencia del PDeCAT, Mas ha remarcado que con el 47,5% de los votos independentistas en las elecciones del 21D no se pueden tomar decisiones "ultrarrápidas" para consolidar de forma "operativa" la "nueva república" catalana.

Así, para Mas, el nuevo Govern que salga de la mayoría independentista en el Parlament "no tiene por qué renunciar a este objetivo" de la independencia, y puede "seguir trabajando" en esta línea, pero "lo debería hacer dentro de los marcos legales del Estado español, que son un corsé, pero las consecuencias de no hacerlo ya sabemos cuáles son".

El expresidente catalán ha negado discrepancias públicas con Puigdemont y ha dicho que "decida lo que decida, esté más o menos de acuerdo, tendrá mi apoyo".

En este contexto, ha aseverado que estará "encantado de la vida" si Puigdemont "puede gestionar la manera de ejercer la presidencia que le corresponde", sin descartar que lo pueda hacer desde Bruselas con un conseller en cap en Cataluña, lo que no se debería hacer "en condiciones normales", aunque la situación actual es "excepcional", ha remarcado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que detendrán a Puigdemont cuando regrese a Cataluña -tiene una orden de arresto por rebelión y otros delitos- y lo "enviarán a la prisión", incluso si ya ha sido investido presidente de la Generalitat a distancia.

En todo caso, ha defendido que es conveniente "restituir" a Puigdemont como presidente de la Generalitat y ha dicho que "ojalá" el candidato dé con la "fórmula" de un Govern que sea "estable" para no repetir elecciones. "La única cosa que he repetido es que habiendo obtenido la mayoría absoluta en condiciones tan adversas, esto no se puede poner en peligro y esto significa que no se tienen que repetir las elecciones, eso lo tengo claro", ha enfatizado.

Mas ha destacado, asimismo, que cuando en el futuro se den situaciones en las que sea "absolutamente imposibles" ejercer un cargo cada uno debería tomar sus "decisiones personales", pues ha subrayado que él siempre actúa con el criterio de "primero el país, después el partido y después, la persona".

Preguntado por si volverá a ser candidato a unas elecciones en el futuro, el exlíder de CDC y del PDeCAT ha afirmado que no lo descarta "del todo", pero ha garantizado que no sucederá en los próximos años, ya que quedará inhabilitado si el Tribunal Supremo confirma la condena por el 9N.