Junts per Catalunya y Esquerra pactan la mesa del Parlament de Cataluña

ACUERDO ENTRE JUNTS PER CATALUNYA Y ERC

Las formaciones han llegado a un acuerdo para la mesa del Parlament, para no bloquear la sesión constitutiva que va a celebrarse el miércoles 17 de enero a las 11:00 horas. De esta manera, la mesa del Parlament será de mayoría independentista. No obstante, ERC deja claro que ellos no tienen todavía un acuerdo para investir a Puigdemont .