SOSTIENE QUE "NO SE ACTUÓ A TIEMPO"

No suele ser habitual escuchar "me equivoqué", pero lo ha hecho Pedro Solbes, quien reconoce que no supo ver la crisis a tiempo. Pero cuando ha ido concretando qué se hizo mal, sí ha repartido culpas y señala a Zapatero porque dice que no le escuchó lo suficiente.