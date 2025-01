No te lo vas a creer, pero puedes comprarte uno de estos eléctricos por menos de 20.000 €

Hasta hace no mucho tiempo, los coches eléctricos eran inaccesibles para muchos bolsillos en España. Los saltos de los precios entre las versiones de combustión e híbridas y las EV eran demasiado grandes para la economía de los conductores. No obstante, la creciente presencia de puntos de recarga a lo largo y ancho de nuestra geografía y los incentivos que las instituciones ofrecen a los usuarios como el Programa Moves III hacen que ya no sea una quimera conseguir un vehículo de esta fisonomía a un coste razonable.

Dicho esto, en Centímetros Cúbicos hemos pensado que es una buena idea hablarte de algunos coches eléctricos que puedes comprar por menos de 20.000 €, una barrera bastante simbólica e ilustrativa para determinar si un vehículo es accesible o no. Toma nota y aprovecha la oportunidad de disfrutar de ventajas como la libertad para moverte en las ciudades con ZBE e incluso aparcar gratis como es el caso de Madrid.

Renault 5 E-Tech

Un diseño clásico y futurista para reinventar a un modelo tan mítico. Eso es el Renault 5 E-Tech por fuera, porque por dentro lleva por bandera la riqueza tecnológica que caracteriza actualmente a la marca del rombo. Sobre esto, hay que destacar el nuevo asistente virtual Reno, al que desde Renault definen como el nuevo "copiloto inteligente" del conductor. Su versión con motor de 120 CV (90 kW) asociado a una batería de 40 kWh de capacidad y con unos 300 kilómetros de autonomía puede ser tuya por unos 19.784 €.

MG 4 Electric

MG4 | MG

Unas prestaciones dignas de un deportivo europeo por menos de lo que imaginas. Es la primer idea que se te puede venir a la mente cuando ves que el MG 4 Electric te ofrece nada más y nada menos que 204 CV de potencia y un comportamiento ágil gracias a su fisonomía compacta. Su versión de entrada Standard ya ofrece 350 kilómetros de autonomía, pero si quieres más puedes hacerte con la Luxury que se va hasta los 450 kilómetros homologados y añades extras como la cámara 360º, el navegador y la bomba de calor.

Dacia Spring

Dacia Spring | Dacia

Volviendo al grupo Renault encontramos el Dacia Spring, un vehículo urbano y muy accesible en sus dos motorizaciones: Expression (45 CV) y Extreme (65 CV). De entrada ya tiene 230 kilómetros de autonomía y un equipamiento conformado por aire acondicionado, luces LED diurnas, elevalunas y espejos eléctricos, cierre con mando, ordenador de viaje, encendido automático de luces, radio, bluetooth, puerto USB y llantas de aleación de 17 pulgadas. La segunda añade componentes como el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas, sensor de aparcamiento y cámara de visión traseros, entre otros.

Citröen ë-C3

Citroën C3 | Citroën

La apuesta de Citröen para competir entre los eléctricos baratos es el ë-C3, que verá este año llegar su unidad más accesible posible a España, con 200 kilómetros de autonomía. En cualquier caso, el conductor podrá elegir entre sus acabados You y Max. No le falta una batería de 44 kWh que le permite homologar 320 kilómetros de autonomía, como tampoco un motor de 113 CV de potencia. De entrada ya cuenta con un equipamiento tecnológico que cumple.