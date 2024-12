4 coches que no conocías y que tienen los nombres más absurdos del mundo

El cruce entre los idiomas y el marketing puede ser un dolor de cabeza. Una palabra que en un país tiene un significado poderoso y con mucho gancho, en otro posee una connotación absurda. Y algunas marcas de automóviles han puesto nombres a sus vehículos que han pasado a la historia. Vamos a conocer 4 de ellos.

Kia Borrego

Que alguien te llame borrego no es agradable. Es un insulto similar a burro, estúpido o inútil. Pero la marca coreana Kia llamó Borrego a uno de sus modelos que se vendió desde 2011 en Norteamérica. También se comercializó en España pero no fueron borregos, le cambiaron el nombre a Kia Mohave. Es curioso porque en realidad hay muchos coches con nombre de animal que funcionan bien en el mercado: Mustang, Bronco, Eagle, León... pero es cierto que Borrego difícilmente hubiera tenido éxito en España.

Kia Borrego | Kia

Nissan Moco

A quién no le saca una sonrisa saber que en Japón circulan Nissan Moco de color verde. Se vendieron solo en el país nipón entre 2001 y 2016. Era un coche, precisamente, del tamaño de un moco, micro o de bolsillo, dimensiones que solo funcionan en el mercado japonés. Solo tenía 3,4 metros de longitud, un motor inferior a los 660 centímetros cúbicos y 64 CV.

El Nissan Micra, ya contaba con un tamaño de 3,74 metros de largo. En España, y en toda Europa, nunca ha sido normal ver coches tan pequeños. Estamos hablando de que el Nissan Moco medía tan solo 10 centímetros más que un Seat 600, y eso para un coche lanzado ya en el Siglo XXI.

Volkswagen Gol GTI | Volkswagen

Volkswagen Gol

Seguro que a muchos lectores de Latinoamérica este nombre no les resultará lejano. Y en realidad la elección del nombre en sí mismo no es absurda. Al menos, no más que elegir la palabra Golf para el modelo del coche. Pero es curioso que el Volkswagen Golf naciera como una especie de sucesor del Volkswagen Beetle, y que precisamente tratando de crear un sucesor del Escarabajo en Sudamérica surgiera el Volkswagen Gol. Dos nombres demasiado parecidos para dos coches demasiado parecidos. Como no podía ser de otra forma, este coche se fabricaba en Argentina y Brasil, dos países cuya cultura está vinculada al fútbol.

Otro detalle curioso es que en algunos países de Sudamérica no es normal encontrar el Volkswagen Golf, y solo es posible encontrar el Volkswagen Gol. Y no deja de ser llamativo que aun siendo coches similares, hayan sido siempre coches diferentes. El Gol es un coche algo más básico que el Golf, es verdad, pensado para ser más económico. Pero incluso ha habido versión del Volkswagen Gol GTI parecidas a las del modelo alemán.

AMC Gremlin

La marca americana AMC andaba muy por detrás de Ford, GMC y Chrysler allá por los años 50. Quizás por eso tuvo que tirar de creatividad a la hora de lanzar un nuevo compacto con el que competir con los japoneses que estaban ganando mucha cuota de mercado en Estados Unidos en la década de los 70. Se adelantó a Ford y compañía con un coche que en realidad era una versión recortada de una berlina. Le puso por nombre AMC Gremlin, haciendo referencia al ser mitológico que destruye tecnología.

AMC Gremlin | Wikimedia

Y lo presentó el 1 de abril, el conocido como April Fools Day donde muchas marcas hacen anuncios ficticios de broma. Así, muchos pensaron que este lanzamiento también había sido una broma, aunque no lo fue. Eso, a pesar de haberse dibujado el primer boceto en una bolsa para vomitar típica de avión. Lo tenía todo para fracasar, pero fue uno de los modelos más vendidos de la marca.