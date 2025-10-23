Toyota, tradicional como pocas, rompe con su historia para seguir arrasando rediseñando el coche más mítico de la historia

Más de 50 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento al mercado en 1966 en Japón. Es un récord histórico y superarlo supone uno de los grandes retos, casi imposible, para el resto de marcas. Sobre todo porque el modelo no desiste, continua su reinvención. Hablamos del Toyota Corolla y del nuevo prototipo Concept, con un fuerte espíritu futurista.

La próxima generación de este icono será la 13ª. Un número maldito así que Toyota debe andarse con cuidado y asegurarse de no romper tan importante legado con un reciclaje torpe. De momento, nos ha mostrado un prototipo que presenta un importante cambio la estética general de ángulos muy rectos o la tira LED trasera pixelada nos inspiran un salto hacia adelante en el tiempo.

Toyota Corolla Concept | Toyota

Salto al futuro

Si los primeros Corolla tenían un aspecto súper clásico, con el Concept viajamos al término totalmente opuesto, porque hasta trata de adelantarse a la modernidad. Se adapta a los coches que se lanzan actualmente al mercado pero añade un diseño algo más innovador. Tal vez con la previsión que en los próximos años, antes de que lance la nueva generación de Corolla, la estética de los coches evolucione bastante rápido hacia aquello que aún ahora nos parece ciencia ficción pero que en nada podría ser realidad. Ese es el camino que sigue en la industria en cuanto a diseños.

En el Salón del Automóvil de Tokio, que se celebra a partir del 29 de octubre, serán reveladas nuevas imágenes e informaciones del Toyota Corolla Concept. Pero la marca nipona ya ha mostrado algunas fotografías quizá para que el shock en la cita de Tokio no sea tan grande. Porque es verdad que no estamos acostumbrado a ver un Corolla así. Normalmente han tenido un aspecto conservador, sin salirse de los márgenes del contexto estético en el que se encuentran. Pero en este caso, como decimos, sí se han salido en dirección hacia el futuro.

Toyota Corolla Concept | Toyota

Adiós a la combustión

Es posible que una de las informaciones que se celebren en Tokio tenga que ver con la motorización. Y claro, no tiene sentido dibujar un coche tan moderno e incorporarle una tecnología de propulsión clásica, de combustión. Es decir, resulta bastante obvio que la nueva generación del Toyota Corolla será la primera de este histórico modelo que estará disponible en exclusiva con motorización 100% eléctrica.

Y si el Corolla, el coche más vendido de siempre, se electrifica del todo, ya podemos asegurar que no hay marcha atrás en este proceso que entierra a los motores de combustión. Pero sea eléctrico o de gasolina, siempre valdrá la pena tratar de arrancar un Corolla. Y si no que se lo pregunten a Carlos Sainz y Luis Moya. Guiño guiño.