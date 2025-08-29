El Toyota más barato no es ni el Yaris ni el Corolla, cuesta menos de 15.000 € y es una compra inteligente para la ciudad

Si buscas el Toyota más barato del mercado español, olvida el Yaris y el Corolla. El que te interesa y tienes que buscar es el Toyota Aygo X Cross, un pequeño crossover urbano que parte de un precio oficial alrededor de los 15.395 euros.

Eso sí, para verlo por debajo de los 15.000 hay que rascar un poco, porque esos precios más bajos vienen siempre ligados a ofertas de financiación especiales, como las que ofrece Toyota con su plan Toyota Easy.

No es un truco ni un engaño, sino que hay que tener claro que sin financiación el precio es otro, más alto, y que estas promociones vienen con sus condiciones. Así que no te fíes de ese número sin leer la letra pequeña.

Un coche hecho para moverse por ciudad

El Aygo X Cross no quiere competir en potencia ni en tamaño con los modelos más grandes de Toyota. Su objetivo es moverse ligero, ágil y eficientemente por calles y aparcamientos apretados.

Mide 3,70 metros de largo, y cabe en prácticamente cualquier hueco, y gracias a su radio de giro de 4,7 metros, maniobrar es pan comido. Además, la postura de conducción se ha elevado un poco respecto al modelo anterior, lo que ayuda a tener mejor vista del tráfico, algo fundamental cuando hay mucho movimiento.

El hecho de que tenga más altura libre al suelo permite sortear bordillos y rampas sin miedo a rozar, y en cuanto al consumo, homologa 4,8 litros cada 100 kilómetros, aunque en uso real en ciudad se queda en unos 4,5, que para ser gasolina está muy bien.

Equipamiento para la vida real en la ciudad

El equipamiento de serie trae justo lo necesario para la ciudad. Por ejemplo, la cámara trasera es una bendición para aparcar sin agobios ni golpes inesperados.

Además, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con asistentes como la frenada automática o la alerta de peatones, que ayudan a evitar sustos en entornos urbanos. La pantalla multimedia de 9 pulgadas conecta sin problemas con el móvil gracias a Apple CarPlay y Android Auto.

Para rematar, sus faros LED con luces diurnas hacen que el coche se vea mejor y que tú veas mejor en días nublados o con poca luz.

Toyota Aygo X | Toyota

Precio frente a sus competidores

En comparación, el Yaris híbrido parte de un precio cercano a los 21.000 euros, y el Corolla es aún más caro y está por encima de los 25.000 euros. Eso pone al Aygo X Cross como la única opción real para entrar en Toyota por debajo de los 16.000 euros.

Aunque modelos como el Fiat Panda Cross o el Suzuki Ignis pueden ser alternativas, el Aygo X Cross destaca por el respaldo de la marca y su red de talleres oficiales, algo que no siempre se encuentra en coches de precio similar.

Eso sí, no esperes motor híbrido; solo está disponible con motor gasolina de 72 CV y etiqueta ambiental C, pero para moverse por ciudad va sobrado.

Una garantía que da tranquilidad

Un punto fuerte del Aygo X Cross es la garantía Toyota Relax, que puede llegar hasta 15 años o 250.000 kilómetros, siempre que pases las revisiones en talleres oficiales. Eso te da mucha tranquilidad y te evita sorpresas desagradables con el mantenimiento.

También suele haber ofertas que incluyen mantenimiento o seguro a precios especiales si financias con Toyota Easy, lo que puede ayudar a hacer la compra más asequible y cómoda.

Así, no solo compras un coche barato, sino que llevas detrás un servicio posventa que pocas marcas ofrecen en este segmento.

¿Es para ti? La conclusión

En definitiva, si quieres un Toyota barato para ciudad, el Aygo X Cross es la apuesta más clara. Eso sí, siempre con la transparencia de que los precios más bajos requieren financiar y aceptar las condiciones de Toyota Easy o similares.

Con su tamaño compacto, consumos bajos, equipamiento práctico y la garantía Toyota, es una opción inteligente para moverse por la ciudad sin complicaciones ni grandes gastos.

Ten claro que es un coche urbano con motor pequeño y sin híbrido, pero para lo que está pensado cumple de sobra y te permite acceder a la marca japonesa a un precio que otros no ofrecen.