Tesla lanza versiones mejoradas del Model S y del Model X en España

El Model S y el Model X se ponen al día y llegan al mercado español con algunas mejoras de rendimiento y diseño que actualizan sensiblemetne los dos modelos de la gama alta de Tesla.

Tesla presentó el prototipo del Model S en 2009. En aquel entonces, pocos creían que los vehículos eléctricos fueran aptos para el mundo real. Se criticaba su autonomía limitada, la excesiva duración de la carga, su rendimiento decepcionante y un diseño poco convincente.

Cuando Tesla inició la comercialización del Model S en 2012, demostró que tener un vehículo eléctrico podría ser incluso divertido. Con su arquitectura similar a la de un monopatín, el diseño del Model S demostró que los vehículos eléctricos pueden satisfacer las necesidades de cualquier conductor y adaptarse a cualquier estilo de vida.

Autopilot | TESLA

En 2015, las primeras unidades del Model X salieron de la planta de Fremont, en California. Las familias por fin podían elegir un vehículo sostenible con asientos amplios y abundante espacio de carga, y con una seguridad y rendimiento de primera clase. Con sus puertas delanteras automáticas y de ala de halcón - o gaviota- en la segunda fila, el Model X facilitaba el acceso a cualquier asiento del coche. Se combinaba la practicidad de un SUV o una furgoneta estándar con un rendimiento eléctrico formidable.

El Model S y el Model X introdujeron innovaciones pioneras que desde entonces han marcado el paso de otros. Entre ellas destacan la gran pantalla táctil central con todos los controles integrados; las actualizaciones de software inalámbricas (OTA), que añaden mejoras y nuevas funciones con cada nueva versión; la carga rápida con Supercargadores; funciones avanzadas de asistencia al conductor, como el Piloto automático (autopilot), el diagnóstico de servicio remoto la o conectividad mediante aplicación móvil, y muchas más.

Tesla Model S | TESLA

Así han evolucionado el Model S y el Model X

Desde su lanzamiento, Tesla ha introducido numerosas mejoras y novedades en ambos vehículos a través de las actualizaciones de software inalámbricas, gratuitas para los propietarios, o en cada actualización de los modelos.

En 2021, Tesla lanzó un profundo rediseño del Model S y el Model X con un nuevo sistema de propulsión, un nuevo chasis y nuevos exteriores e interiores. Se revisaron todos los aspectos del diseño del Model S y el Model X, desde los neumáticos hasta el techo de cristal, para hacerlos más prácticos.

Tesla Model X | TESLA

Tesla presentó el Model S Plaid. También se desarrolló el Plaid Track Mode, con el que el Model S marcó un récord de vuelta en 2021 para un vehículo eléctrico de serie en Nürburgring (Alemania), y de nuevo en 2023 con el Track Pack mejorado.

Al adoptar el sistema de propulsión Plaid, el Model X se convirtió en el SUV de producción en serie más potente del mundo con 1020 CV, capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y con capacidad para 6 pasajeros y todo su equipaje.

Qué incluyen las actualizaciones del X y el S

Habitáculo más silencioso

Nuevos diseños de llantas: de 19" y 21" para el Model S, y de 20" y 22" para el Model X

Iluminación ambiental dinámica

Tercera fila en el Model X con mayor espacio para los hombros

Nueva interfaz específica del usuario

Cámara del guardabarros delantero

Indicador de ángulo muerto

Faros adaptativos

Mayor eficiencia

Mayor autonomía

Neumáticos nuevos de baja resistencia

Diseño de llantas más aerodinámico

Rendimiento más seguro en climas cálidos y fríos

Confort y dinamismo mejorados

Suspensión neumática revisada y reajustada

Tesla Model X | TESLA

El Model S Plaid también recibe una serie de mejoras adicionales:

Nuevo guardabarros delantero

Divisor delantero para mejorar la estabilidad a alta velocidad

Nueva defensa trasera

Alerón de fibra de carbono para una mayor estabilidad a alta velocidad

Difusor con diseño actualizado para mejorar la aerodinámica

Mejoras en la unidad de tracción con sofisticados rotores envueltos en carbono

Nuevos componentes de estabilización para una conducción mejorada a alta velocidad

*Además, Supercarga gratuita ilimitada y Conectividad premium incluidas para el primer propietario, durante todo el tiempo que sea dueño del vehículo.

Tesla Model S Plaid | TESLA

Model S

Tracción a las cuatro ruedas

744 km de autonomía WLTP (con llantas Magnetite estándar de 19”)

0-100 km/h en 3,2 segundos

240 km/h de velocidad máxima

Plaid

611 km de autonomía WLTP (con llantas Velarium estándar de 21”)

0-100 km/h en 2,1 segundos

262 km/h de velocidad máxima / 322 km/h con el kit de frenos carbocerámicos opcional

Precio: desde 109.990€.

Tesla Model X | TESLA

Model X

Tracción a las cuatro ruedas

600 km de autonomía WLTP (con llantas Machina opcionales de 22”)

0-100 km/h en 3,9 segundos

240 km/h de velocidad máxima

Plaid

567 km de autonomía WLTP (con llantas Machina opcionales de 22”)

0-100 km/h en 2,6 segundos

262 km/h de velocidad máxima

Precio: desde 114.990€.