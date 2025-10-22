ENTREGAS EN NOVIEMBRE DE 2025
Tesla lanza versiones mejoradas del Model S y del Model X en España
Desde el miércoles 22 de octubre, la berlina y el "SUV" de la firma estadounidense de eléctricos mejoran elementos como la sonoridad, diseño de llantas y otros elementos.
El Model S y el Model X se ponen al día y llegan al mercado español con algunas mejoras de rendimiento y diseño que actualizan sensiblemetne los dos modelos de la gama alta de Tesla.
Tesla presentó el prototipo del Model S en 2009. En aquel entonces, pocos creían que los vehículos eléctricos fueran aptos para el mundo real. Se criticaba su autonomía limitada, la excesiva duración de la carga, su rendimiento decepcionante y un diseño poco convincente.
Cuando Tesla inició la comercialización del Model S en 2012, demostró que tener un vehículo eléctrico podría ser incluso divertido. Con su arquitectura similar a la de un monopatín, el diseño del Model S demostró que los vehículos eléctricos pueden satisfacer las necesidades de cualquier conductor y adaptarse a cualquier estilo de vida.
En 2015, las primeras unidades del Model X salieron de la planta de Fremont, en California. Las familias por fin podían elegir un vehículo sostenible con asientos amplios y abundante espacio de carga, y con una seguridad y rendimiento de primera clase. Con sus puertas delanteras automáticas y de ala de halcón - o gaviota- en la segunda fila, el Model X facilitaba el acceso a cualquier asiento del coche. Se combinaba la practicidad de un SUV o una furgoneta estándar con un rendimiento eléctrico formidable.
El Model S y el Model X introdujeron innovaciones pioneras que desde entonces han marcado el paso de otros. Entre ellas destacan la gran pantalla táctil central con todos los controles integrados; las actualizaciones de software inalámbricas (OTA), que añaden mejoras y nuevas funciones con cada nueva versión; la carga rápida con Supercargadores; funciones avanzadas de asistencia al conductor, como el Piloto automático (autopilot), el diagnóstico de servicio remoto la o conectividad mediante aplicación móvil, y muchas más.
Así han evolucionado el Model S y el Model X
Desde su lanzamiento, Tesla ha introducido numerosas mejoras y novedades en ambos vehículos a través de las actualizaciones de software inalámbricas, gratuitas para los propietarios, o en cada actualización de los modelos.
En 2021, Tesla lanzó un profundo rediseño del Model S y el Model X con un nuevo sistema de propulsión, un nuevo chasis y nuevos exteriores e interiores. Se revisaron todos los aspectos del diseño del Model S y el Model X, desde los neumáticos hasta el techo de cristal, para hacerlos más prácticos.
Tesla presentó el Model S Plaid. También se desarrolló el Plaid Track Mode, con el que el Model S marcó un récord de vuelta en 2021 para un vehículo eléctrico de serie en Nürburgring (Alemania), y de nuevo en 2023 con el Track Pack mejorado.
Al adoptar el sistema de propulsión Plaid, el Model X se convirtió en el SUV de producción en serie más potente del mundo con 1020 CV, capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y con capacidad para 6 pasajeros y todo su equipaje.
Qué incluyen las actualizaciones del X y el S
- Habitáculo más silencioso
- Nuevos diseños de llantas: de 19" y 21" para el Model S, y de 20" y 22" para el Model X
- Iluminación ambiental dinámica
- Tercera fila en el Model X con mayor espacio para los hombros
- Nueva interfaz específica del usuario
- Cámara del guardabarros delantero
- Indicador de ángulo muerto
- Faros adaptativos
- Mayor eficiencia
- Mayor autonomía
- Neumáticos nuevos de baja resistencia
- Diseño de llantas más aerodinámico
- Rendimiento más seguro en climas cálidos y fríos
- Confort y dinamismo mejorados
- Suspensión neumática revisada y reajustada
El Model S Plaid también recibe una serie de mejoras adicionales:
- Nuevo guardabarros delantero
- Divisor delantero para mejorar la estabilidad a alta velocidad
- Nueva defensa trasera
- Alerón de fibra de carbono para una mayor estabilidad a alta velocidad
- Difusor con diseño actualizado para mejorar la aerodinámica
- Mejoras en la unidad de tracción con sofisticados rotores envueltos en carbono
- Nuevos componentes de estabilización para una conducción mejorada a alta velocidad
*Además, Supercarga gratuita ilimitada y Conectividad premium incluidas para el primer propietario, durante todo el tiempo que sea dueño del vehículo.
Model S
Tracción a las cuatro ruedas
744 km de autonomía WLTP (con llantas Magnetite estándar de 19”)
0-100 km/h en 3,2 segundos
240 km/h de velocidad máxima
Plaid
611 km de autonomía WLTP (con llantas Velarium estándar de 21”)
0-100 km/h en 2,1 segundos
262 km/h de velocidad máxima / 322 km/h con el kit de frenos carbocerámicos opcional
Precio: desde 109.990€.
Model X
Tracción a las cuatro ruedas
600 km de autonomía WLTP (con llantas Machina opcionales de 22”)
0-100 km/h en 3,9 segundos
240 km/h de velocidad máxima
Plaid
567 km de autonomía WLTP (con llantas Machina opcionales de 22”)
0-100 km/h en 2,6 segundos
262 km/h de velocidad máxima
Precio: desde 114.990€.
