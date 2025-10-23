El cochazo que pide chófer elegido por Mbappé para ir a entrenar

La plantilla del Real Madrid ya ha recibido sus nuevos coches oficiales de BMW para esta temporada. Entre ellos ha destacado un modelo, del que se han entregado 11 unidades a repartir entre dos versiones.

Lo que más llama la atención de todo esto, es el caso particular del jugador estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. A pesar de sus 26 años y de sus múltiples logros, el delantero no ha conseguido uno de los considerados como más importantes para muchos jóvenes, sacarse el carnet de conducir.

Aún así, este factor no ha sido para nada decisivo a la hora de elegir un coche tope de gama. Ya que finalmente, Kylian, ha elegido un BMW i7, como otros 11 de sus compañeros, de más de 140.000 euros, 5,40 metros de longitud y cerca de tres toneladas.

Kylian Mbappé con su BMW i7 | BMW

Pero el motivo de su alto precio, es por ser la versión xDrive 60, que cuenta con una batería que otorga 544 cv de potencia y múltiples pantallas en su interior, dos de ellas ubicadas en la parte de atrás de los asientos delanteros para que aquellos que vayan en la parte trasera puedan ver series o películas.

Un equipamiento que hace que no solo sea el conductor el que disfruta del coche, si no a aquellos que viajen en él, algo que parece ser de bastante utilidad para Mbappé.