¿Por qué el Toyota Corolla sigue vendiéndose como pan caliente en 2025?

Un coche como sencilla y humildemente el más vendido de la historia automotriz no pierde la vigencia ni se deja de comercializar a la ligera. Lejos de ese fatídico momento está el Toyota Corolla, que en España ningún rival lo expulsa del corte de los 10 modelos más elegidos: al cierre de mayo, se mantuvo en el octavo lugar, con 2.000 unidades nuevas registradas en el mes y más de 9.000 en lo que va del 2025.

Su éxito inoxidable es global. Según cada mercado, el Corolla se vende en su específica faceta. En lo que respecta a Europa, algo de conocimiento básico para quien está actualizado con las tendencias, pero que no está de más mencionar: es un hatchback que encaja a la perfección con las necesidades y demandas de este lado del Atlántico. Partiendo de esa puerta de entrada, reúne una serie de condiciones que lo guían a la popularidad.

Ya que anuncié su forma y tamaño de hatchback, ¿por qué no partir de las cualidades de su interior? En el reparto equilibrado de los espacios está la clave. Su configuración de cinco puertas le permite una capacidad básica de carga del maletero que, aunque parezca poco, es coherente para este coche y sin perjudicar lo destinado al habitáculo. Volumen estándar de 361 litros, que supera los 1.050 litros con los respaldos traseros plegados.

Toyota Corolla | Toyota

Toyota Corolla: De interior y consumo

Las plazas de pasajeros no se queda chica, es aceptable. Aunque claramente no sea apto para permitir estirar las piernas como quisiéramos, allí no vamos apretados en absoluto. Además, su diseño hatchback permite a los ocupantes de los asientos traseros un acceso lo suficientemente abierto y amplio. ¿Y en la cabina de conductor? Es un coche que garantiza ergonomía y la distribución de los mandos es tan sencilla como virtuosa, con una considerable cantidad de botones físicos para funciones clave como el climatizador y el volumen.

Ahora bien, una de sus grandes fortalezas es la eficiencia de su consumo. Difícilmente el Toyota Corolla alcance y se pase de los cinco litros cada 100 kilómetros. Ni siquiera con la opción más potente, la Hybrid 200, que promete un homologado en ciclo combinado de 4,7 l/100 km. Entonces obtienes un urbano de casi 180 caballos con ese consumo, aunque si esa es la versión de motor, el volumen de maletero baja a 313 litros.

Eso sí, con los asientos traseros abatidos sigue dando un espacio superior a los 1.000 litros. Y si la elección pasa por la versión 140, mejor consumo aún: de 4,4 l/100 km. Si lo comparamos con un Volkswagen Golf híbrido ligero, que además firma un consumo de 5,1 litros, la ventaja está clara. Con un Corolla cinco puertas de acabado básico y motorización 140, te ahorras más de 2.000 euros y la diferencia de consumo es importante.