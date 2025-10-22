Este es el sencillo truco para doblar la duración de los neumáticos que usan los taxistas

Los neumáticos son uno de los consumibles de nuestro coche, cuyo precio no es precisamente bajo. Cada cambio de ruedas puede suponer un gasto importante y cualquier truco que podamos poner en práctica para reducir ese costo nunca está de más.

El problema es que reducir el gasto en neumáticos no es lo más recomendable. Hay que tener en cuenta que son la única parte del coche que toca el suelo y de su buen funcionamiento dependen otros sistemas como los frenos; de nada sirve tener unos frenos muy potentes, si las ruedas no se agarran como deberían.

De todas formas existen formas, aunque el gasto en neumáticos sea elevado, de alargar la vida útil de los mismos. Si logramos que se desgasten más despacio y de forma más uniforme, podremos estirar los cambios y reducir los gastos de mantenimiento.

Nuevos neumáticos Michelin | Centímetros Cúbicos

Los taxistas saben muy bien cómo ahorrar en gastos

Un coche es una puerta hacia la libertad, sin horarios, sin límite de distancia, sin prisas… Pero también son una fuente inagotable de gastos. Incluso parado en la calle genera gastos. Eso lo saben muy bien los taxistas, que ponen en práctica decenas de trucos para reducir sus costes.

Entre sus trucos más interesantes está el que usan para alargar la vida de las ruedas y que, todo sea dicho, es de lo más simple: rotación regular y equilibrado periódico de las ruedas. Es decir, cambiar las ruedas de sitio cada cierto tiempo y hacer un nuevo equilibrado cada vez que se haga.

Al rotar la posición de los neumáticos, nos aseguramos que la banda de rodadura se desgaste uniformemente en las cuatro ruedas, lo que ayuda a alargar su vida útil. Hay que tener en cuenta que los coches actuales, casi todos de tracción delantera, desgastan más las ruedas delanteras y al cambiarlas de sitio, se equilibra ese desgaste.

Neumático delantero | Centímetros Cúbicos

Rotar neumáticos, pero de una forma específica

La rotación de neumáticos no es nueva, ya se hace en todos los coches: cuando se ponen ruedas nuevas, las traseras, usadas, se ponen delante y las nuevas, detrás. Sin embargo, aquí hablamos de llevar la rotación un paso más allá.

Hay varias opciones a llevar a cabo. Una de ellas es realizar un patrón en X, donde cada rueda se cambia con su contraria pero en diagonal. Está el patón “cruzado y hacia atrás”, que se usa en los coches con tracción a las cuatro ruedas y, por supuesto, el ya mencionado cruzado delantero.

De esta forma, alargamos la vida útil de las ruedas, pero además, también logramos que su adherencia al asfalto sea siempre la más óptima, con lo que ganamos en seguridad.