Todas las novedades del Salón del Automóvil de París 2026: despliegue europeo frente a los fabricantes chinos

Hemos vivido la 91 edición del Salón del Automóvil de París, un evento que recupera la presencia de la industria europea y su despliegue frente a la potente industria china.

El Grupo Stellantis ha llegado con “ases” como el Lancia Gamma, un elegante SUV con versiones híbridas y eléctricas, de 700 kilómetros de autonomía. Con las mismas prestaciones desembarca el DS Nº 7, embajador de la excelencia francesa.

La división china, Leapmotor, visitaba París con novedades como el utilitario B03 o el SUV familiar D19. Otro esperado invitado es el Fiat Grizzly y su versión Fastback, un atractivo SUV compacto con propuestas multienergía.

Salón de París | Centímetros Cúbicos

Si hablamos de energía, el stand de Cupra está impregnado por la de su último lanzamiento, el Raval. Que incorpora el paquete deportivo Cupra Custom by ABT, sobre la variante VZ

También, muchas miradas están puestas en el stand de Hyundai con sus apuestas para todos los públicos como el estreno europeo de la nueva generación del Tucson y el nuevo escalón de acceso al mundo eléctrico, el rompedor Ioniq 3.

También, llega con intención de romper moldes el renovado Bayón. El SUV compacto vuelve más robusto y se suma a las propuestas de la marca coreana.

Desde Kia aterrizan con propuestas interesantes ,como son las versiones híbridas de los recién presentados K4 y Seltos.

En Audi está de vuelta uno de sus clásicos: el A2, esta vez en su versión eTron. Un coche adaptado a los tiempos modernos, con un diseño espectacular y que permite disfrutar de mucha vida interior.

Para hacer muchos kilómetros en modo cero emisiones, Mercedes ha llegado a París con un el primer Clase C 100% eléctrico. Diseño de vanguardia, concepto digital de conducción y una autonomía de más de 700 kilómetros. Además de su monovolumen VLE

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Y otro clásico que está de vuelta es el Smart, aquí hemos visto al #2, la versión moderna del icónico Fortwo. Un biplaza microurbano eléctrico, desarrollado bajo la alianza de Mercedes y el gigante chino Geely.

Siguiendo con eléctricos de tamaño reducido, Dacia ha mostrado el Spring, su urbano 100% eléctrico, totalmente renovado.

China ha despertado con todo su potencial en Europa y está asaltando las listas de ventas de España. Omoda es una de las marcas más vendidas y ahora da un paso más con el Omoda 4, un coche con un llamativo diseño angular y motores híbridos y eléctricos.

Este coche se posiciona junto al 5, también presentado en París, ofreciendo similitudes mecánicas pero diferentes en tamaño, siendo 11 cm más corto el 4 que el 5 y con una estética más deportiva para atraer a diferentes públicos.

El gigante asiático Geely Auto presumía de su recién presentado E2 y de un nuevo SUV de gran tamaño, denominado Monjaro EM-i. Con autonomía total de 1.200 kilómetros y una imagen que se diferencia del resto de su gama.

Otro gigante asiático, como, BYD, tampoco ha faltado a la cita parisina, mostrando el ATTO 8. Que incorpora la Blade Battery de segunda generación de 115 kWh, con autonomías de 602 y 653 kilómetros para las versiones de tracción total y propulsión trasera, respectivamente.

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Además, también enseñaron el Shark, su primera pick-up híbrida enchufable, con un motor turbo, dos eléctricos y 436 caballos, y otros modelos como el Dolphin Surf o el Dolphin G DM-i.

El universo de coches chinos es inagotable y otras marcas, como Changan, amplían su gama con el debut de Changan Nevo con el Q05 y Q06. Aunque una de las estrellas de su stand fue el Changan Deapal S07, que introducirá una versión híbrida enchufable a principios de 2027.

Después de las novedades que hemos conocido aquí, en el Salón de París, creo que se demuestra que la industria del automóvil sigue viva y evoluciona cada día, sobre todo hacia el aumento de potencias y autonomías electrificadas.