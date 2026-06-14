Probamos el nuevo Hyunday Tucson PHEV: primer escalón en electrificación del superventas de la marca coreana

El año pasado, Hyundai, vendió en España más de 68.000 coches. Actualmente tiene una de las gamas SUV más completas: el compacto y completo Bayon; el superventas Kona; el SUV mediano y familiar Tucson: o el polivalente Santa Fe.

El Bayon es un SUV crossover compacto de 4,18 metros de largo con un diseño exterior robusto, un interior más espacioso de lo que parece, equipado con lo último en conectividad y que se puede elegir con motor de gasolina y diferentes acabados. El Kona, mejor coche del año en España en 2024, crece hasta los 4,35 metros.

Llama la atención su luz LED arqueada que se reparte por todo el capó, o la pantalla panorámica curvada que abarca casi todo el salpicadero. Tiene motores gasolina, híbridos o eléctricos.El Santa Fe, el mayor de la gama, con 4,83 metros es atrevido y distinguido; es el rey del espacio interior en la gama SUV de Hyundai y ofrece motores gasolina, híbridos o híbridos enchufables.

Y en el caso del Tucson, de 4,5 metros de largo, destaca su alto y gran frontal, con una parrilla que ocupa casi todo el espacio, acentuado por sus aberturas, que ahora acogen las luces paramétricas ocultas en los laterales, con forma de L invertida. En la trasera, los pilotos también están integrados en el portón y lo recorren totalmente.

Gama Hyundai | Centímetros Cúbicos

Algo llamativo es su pequeño alerón o el logotipo Hyundai de cristal liso integrado en la luneta trasera. Dentro hay un habitáculo moderno y tecnológico. Con el volante de tres radios de nuevo diseño, minimalista y con los comandos en los extremos. Una pantalla panorámica ligeramente curvada con el panel de instrumentos y otra, con el sistema de infoentretenimiento, de 12,3 pulgadas cada una.

El reposabrazos es alto, con la carga inalámbrica y el portavasos en altura para un mejor acceso. Con un espacio interior que acoge a cinco pasajeros y el equipaje. Lo mejor, su flexibilidad en los asientos traseros abatibles 40:20:40. Un ejemplo, al abatir el segmento central, puedes llevar cuatro pares de esquís y cuatro pasajeros.

Éste es el superventas de la gama SUV de Hyundai, ¡desde el 2004, han vendido más de 10 millones de unidades! Hoy nos ponemos detrás del volante de la versión híbrida enchufable, con una potencia total de 288 CV. Te ofrece lo mejor de los dos mundos, porque puede ser eléctrico cuando lo quieras, y de combustión cuando lo necesites. Y con etiqueta CERO emisiones.

Con hasta 70 km de autonomía, cuenta con un modo 100% eléctrico que se activa a través de un botón específico. Cuando se termina la batería eléctrica, el vehículo continúa circulando en modo híbrido. Y en modo híbrido, el motor eléctrico alimentado por la batería funciona junto al motor de gasolina para reducir el consumo de combustible y las emisiones.

Prueba Hyudai Tucson | Centímetros Cúbicos

Además de este híbrido enchufable, el Tucson, dispone de una amplia gama de propulsores. Puedes elegir entre motores gasolina y diésel, disponible este último con microhíbridación, con potencias de 150 y 136 caballos respectivamente; y también un híbrido de 239.

Eso sí. Si eliges el híbrido enchufable, algo que no me cansaré nunca de repetir, es que se debe enchufar. Porque así es como le sacarás todo el partido a esta tecnología. Ya que podrás circular decenas de kilómetros con el menor gasto en kW. Si solo tira del motor de combustión, el consumo se elevara, porque no deja de ser un SUV de dimensiones y peso considerables.

También puedes “jugar” con la frenada regenerativa. El motor eléctrico se convierte en generador para recargar la batería con la energía cinética que viene de la frenada. Por lo tanto, al pisar el freno, esa energía se transforma en electricidad que se almacena en la batería. Además, mediante las levas, se pueden seleccionar distintos niveles de retención.

Para una conexión más directa con la carretera y la conducción, está el modo Sport. Ofrece más control para moverse con cada curva de montaña con agilidad y soltura, o adelantar con mucha precisión y seguridad. Algo en lo que tampoco se queda corto porque equipa unos cuantos asistentes y ayudas a la conducción.

Desde luego, si estás buscando un SUV compacto con un diseño que atraiga visualmente, tenga una buena capacidad y versatilidad interior y sea eficiente a más no poder, sobre todo si eliges el propulsor híbrido enchufable… este Hyundai es un buen candidato.